Guillermo del Toro vorrebbe un crossover tra Pacific Rim e il MonsterVerse

Il regista Premio Oscar Guillermo del Toro vorrebbe davvero vedere un crossover tra Pacific Rim e i mostri dell'universo cinematografico di Legendary, come quelli di Godzilla vs Kong.

Guillermo Del Toro e i mostri vanno sempre particolarmente d'accordo, specialmente quando questi acquisiscono lo status di bestie leggendarie come i Kaiju di Pacific Rim, o quelli dell'universo cinematografico di Legendary - ad esempio quelli di Godzilla vs Kong - che il regista vorrebbe davvero veder interagire sullo schermo.

Il MonsterVerse di Legendary e Warner Bros. unito al mondo di Pacific Rim... Ve lo immaginate? È ciò che vorrebbe vedere almeno una volta Guillermo del Toro, che in uno dei suoi ultimi tweet ha espresso il desiderio di un futuro team-up - o meglio, scontro titanico - tra i personaggi delle saghe cinematografiche in questione.

"Vorrei davvero vederlo, personalmente" si legge nel tweet del regista di Pacific Rim, in risposta a Stephen King, che a sua volta commentava un frame del trailer di Godzilla vs Kong. "Perché magari segretamente l'universo di Pacific Rim coesiste con il Kaijuverse di Legendary, e chissà, magari un giorno potrebbero far danni insieme!"

Del Toro, da primo dei fanboy e per questo idolo di tutti noi, ha poi voluto specificare che è esattamente in questa veste che sta parlando, da fan, e non si sta autocandidando per tornare dietro la cinepresa e realizzare un tale crossover - nel tweet successivo scrive esplicitamente di "non aver alcuna intenzione di tornare" -.

Ciò non toglie che qualcuno possa cogliere al volo l'idea e agire... Non trovate?