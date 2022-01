Guillermo del Toro non usa una vera pistola sul set dal 2007: "Non penso che sia più necessario"

Guillermo del Toro ha recentemente rivelato, durante un'intervista del The Hollywood Reporter, di non usare una pistola vera su un suo set dal lontano 2007.

Guillermo del Toro, intervistato dopo il tragico incidente verificatosi sul set di Rust che ha portato alla morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, ha rivelato di non usare pistole vere sui suoi set da oltre un decennio, spiegando che a suo modo di vedere "non c'è più motivo di farlo".

Intervistato assieme a Jane Campion, Pedro Almodóvar, Kenneth Branagh, Asghar Farhadi e Reinaldo Marcus Green, come parte della Tavola rotonda dei registi di The Hollywood Reporter, del Toro ha svelato di avere un'opinione piuttosto forte a riguardo e di essere irremovibile nei confronti dell'uso di armi vere sui set.

"Gli incidenti accadono", ha ammesso del Toro. "Ho avuto incidenti sui miei set. Se un incidente accade per la confluenza di tre, quattro fattori imprevedibili, è un conto. Se, invece, accadono e ci sono uno o due fattori che possono essere prevenuti, questo pesa molto di più sul regista o sul produttore".

Il regista premio Oscar ha affermato di non aver sparato con una vera pistola sul set "dal 2007 o dal 2008", raccontando che questo cambiamento, in realtà, è nato da una sorta di necessita pratica che in seguito è diventata il suo approccio definitivo: "È iniziato tutto con La spina del diavolo, ci era stato proibito di sparare in questa location spagnola."

"Se ricordo bene ce lo proibirono perché, in una foresta, lo sparo poteva innescare un incendio boschivo", ha spiegato Guillermo del Toro durante l'intervista. "Da quel momento mi sono chiesto, specialmente dopo aver visto il prodotto finito, per quale motivo continuiamo ad usare armi vere, considerando quante precauzioni devono essere prese su un set se le pistole possono effettivamente uccidere qualcuno. Dal punto di vista pratico, per quanto concerne la sicurezza, non c'è motivo di farlo."