Guillermo del Toro spera ancora di realizzare At the Mountains of Madness

Guillermo del Toro spera ancora di realizzare l'adattamento di At the Mountains of Madness, il libro di H.P. Lovecraft a cui sta lavorando ormai da quasi venti anni.

Il regista ha infatti svelato, durante un'intervista a IndieWire, che non ha ancora del tutto perso le speranze di realizzare il proprio sogno.

Parlando del progetto, Guillermo del Toro, ha sottolineato: "Per questo motivo indosso questo anello dal momento in cui il progetto è stato cancellato. Si tratta del finto anello di una finta università, quella che appare nel libro At the Mountains of Madness, Miskatonic University".

Il regista ha aggiunto: "Lo indosserò fino a quando realizzerò il film. Potrebbero seppellirmi e potrei indossarlo ancora".

Del Toro ha spiegato: "Si tratta di un progetto difficile da realizzare. Avevamo James Cameron in veste di co-produttore. Avevamo Tom Cruise come protagonista e pensavamo che saremmo riusciti a girarlo e invece no, non è successo. Queste non sono decisioni che si prendono. La maggior parte di noi filmmaker esiste in un mondo che si muove secondo regole di persone posizionate a un livello gerarchico ben più altro. Le persone pensano che la nostra carriera sia una serie di decisioni. La nostra carriera è una serie di incidenti che accadono con le tue decisioni in cima. Non decidi di realizzare un film invece piuttosto che un altro".

Secondo Guillermo a causare problemi era la natura vietata ai minori del progetto e l'insuccesso di Prometheus, di Ridley Scott, che ha degli elementi in comuni con la storia di Lovecraft: "Hanno la stessa premesse, alcune scene che sarebbero state quasi identiche. Entrambi i film sembrano condividere delle spettacolari scene e la stessa grande rivelazione alla fine".