Guillermo del Toro ha scelto come star del film Frankenstein il trio Andrew Garfield, Oscar Isaac e Mia Goth?

Guillermo del Toro, dopo l'Oscar conquistato con Pinocchio, collaborerà nuovamente con Netflix in occasione di Frankenstein e nel cast potrebbero esserci, con i ruoli dei protagonisti, Andrew Garfield, Oscar Isaac e Mia Goth.

I tre attori sono attualmente impegnati nelle trattative con la produzione del progetto live-action e, secondo Deadline, non hanno ancora ricevuto un'offerta formale, pur avendo incontrato il regista.

Guillermo del Toro sarà sceneggiatore e regista della nuova versione della storia di Frankenstein, progetto a cui sta lavorando da tempo.

Per ora non è stato svelato se il suo approccio all'opera di Mary Shelley sarà in costume o una storia ambientata nel presente.

Attualmente, inoltre, non sono emerse indiscrezioni su chi sarà la creatura e chi l'interprete del Dottor Frankenstein tra Andrew Garfield e Oscar Isaac. Mia Goth dovrebbe però avere il ruolo della donna di cui si innamora lo scienziato.

Il Pinocchio di Guillermo del Toro, ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi della morte e ad amare la vita

Il regista messicano sembra sia ancora al lavoro sulla sceneggiatura e bisognerà quindi attendere per avere qualche informazione in più sul progetto.

Del Toro ha recentemente iniziato la sua fruttuosa collaborazione con Netflix che ha portato alla realizzazione del film animato Pinocchio e alla produzione della serie Cabinet of Curiosities, oltre allo sviluppo di nuovi progetti cinematografici e seriali in cui Guillermo sarà impegnato come produttore, autore e regista.