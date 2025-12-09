Guillermo del Toro svela i dettagli del film di Justice League Dark mai realizzato: "Sarebbe stato grandioso"

Guillermo del Toro ha rivelato qualche dettaglio della versione di Justice League Dark a cui stava lavorando prima che il progetto del film venisse abbandonato.

Il regista, parlando durante un episodio del podcast Happy Sad Confused, ha infatti rivelato che non era nemmeno arrivato alla fase del casting prima che tra le fila dei DC Studios si decidesse di cancellare lo sviluppo del lungometraggio.

Uno dei possibili protagonisti

Rispondendo alle domande di Josh Horowitz, Guillermo del Toro ha parlato di Justice League Dark dichiarando: "No, non stavo ancora lavorando al casting. Sapevo che volevo Doug Jones per il ruolo di Deadman, solo perché fisicamente poteva indossare quel costume e conoscevo i suoi modi".

Il regista messicano ha aggiunto: "Ho amato quella sceneggiatura, ne ero innamorato. Ho pensato che coinvolgesse tutti senza sforzo".

Il filmmaker, che ha recentemente portato nelle sale Frankenstein (di cui potete leggere la nostra recensione), ha sottolineato: "La trama aveva assolutamente senso. Ho amato realmente come venivano coinvolti. Avevamo l'Uomo Floronico come uno dei villain. Ed era davvero grandioso perché Swamp Thing era delineato realmente bene".

Del Toro ha inoltre condiviso qualche piccolo dettaglio della trama: "C'era un momento in cui Batman entrava brevemente in scena. Dicevano: 'Abbiamo bisogno di un aereo', e 'Un mio amico ha un aereo', e poi eri nell'ufficio di Bruce Wayne. Avrei voluto realizzare quel film. Ora, non lo farei".

Il suo rapporto con James Gunn

Il regista non sembra comunque avere intenzione di proporre a James Gunn di recuperare il progetto: "Di tanto in tanto gli scrivo per qualcosa che sta facendo nel modo giusto. Penso sia incredibilmente intelligente e ho amato Superman. Apprezzo realmente il modo in cui sta considerando l'universo. La sceneggiatura è lì. L'abbiamo sviluppata per un paio di anni. Non siamo mai andati oltre quella fase".

Del Toro ha quindi concluso che uno dei suoi momenti preferiti dello script di Justice League Dark vedeva coinvolto Deadman mentre saltava da un corpo all'altro.