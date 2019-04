Guillermo del Toro si rivolge ai giovani registi: "Se state rispettando il budget state sbagliando"

Guillermo del Toro ha svelato di avere una teoria ben precisa riguardante il budget a disposizione di un regista e il premio Oscar non ha esitato nel sottolineare che pensa sia giusto e inevitabile andare oltre i limiti imposti dalla produzione.

Il filmmaker messicano, durante un incontro che si è svolto al Tribeca Film Festival, ha dichiarato: "Come regista è il vostro dovere superare sempre la portata e il budget del progetto. Se avete abbastanza tempo e abbastanza soldi state rovinando tutto".

La spiegazione di Guillermo del Toro è proseguita ricordando come l'ambizione non voglia dire automaticamente spendere più del dovuto: "Ricordo ai tempi del primo Hellboy che sono venuti da me e mi hanno detto: 'Devi tagliare sette milioni'. E ho risposto: 'Okay, aggiungerò una scena d'azione'. Abbiamo comunque finito sotto il budget previsto".

Il regista ha ribadito di aver rinunciato al proprio salario pur di girare La forma dell'acqua e ha aggiunto: "Colleziono delle opere d'arte e le voglio appendere sul mio muro, quindi le pago. Pago per un dipinto, quindi perché non dovrei pagare per un giorno in più? Perché non pago una parte in più della scenografia? La voglio! E penso che si scoprirà sempre che le ricompense sono più grandi, emotivamente e a livello esistenziale, quando lo si fa".

Del Toro ha parlato del suo approccio al lavoro sul set raccontando: "Dirigere è come occuparsi di una negoziazione per la liberazione di un ostaggio con la realtà. Il giorno in cui esco e dico 'Ho un giorno in più' c'è qualcosa di sbagliato. Non si deve mai avere abbastanza. Credo che la vera arte e la vera libertà esistano sotto i limiti perché in realtà si tratta di struttura".

Guillermo è inoltre convinto che il lavoro del regista sia di creare, senza alcuna fretta, un'atmosfera che permetta al cast e alla troupe di dare il meglio, nonostante si abbia un tempo limitato a disposizione per realizzare la scena nel modo desiderato.

Il filmmaker ha poi raccontato che il suo amore per i mostri è legato al fatto che "incarnino l'altro in modo unico" e che le persone spesso compiono l'errore di considerare il mondo che le circonda in bianco e nero: "Abbiamo il diritto di essere policromi e ogni colore di cui abbiamo bisogno. Viviamo attualmente in un modo in cui i mezzi di comunicazione ci dicono di essere perfetti in così tanti modi. Quelli tradizionali: devi avere i capelli perfetti, i denti perfetti... Non fatevi mai vedere sudare. No, no, no, no! Lasciatemi sudare coglioni! Lasciatemi avere i denti spezzati e i capelli imperfetti. Non mi interessa nulla! Voglio essere un buon essere umano e non ci sono spot per quello. I mostri permettono di dare spazio all'imperfezione".