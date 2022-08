Guerre Stellari: George Lucas ha discusso con 20th Century Fox che voleva un finale diverso

Il finale di Guerre Stellari ha richiesto di essere molto diverso a causa delle richieste dello studio, come è stato rivelato ora Icons Unearthed: Star Wars, un nuovo show di Vice TV ideato da Brian Volk-Weiss.

Il progetto ha potuto contare sul coinvolgimento di Marcia Lucas, l'ex moglie di George Lucas, che si è occupata del montaggio di Una Nuova Speranza e ha condiviso dei dettagli inediti.

Marcia Lucas ha così spiegato come i responsabili di 20th Century Fox avessero cercato di far cambiare il finale di Star Wars: Una Nuova Speranza.

Secondo la sua ricostruzione, George Lucas aveva superato di molto il budget previsto per Guerre stellari e i produttori avevano deciso di confermare il proprio sostegno in cambio di un epilogo in cui il Millennium Falcon combatteva contro quattro caccia TIE.

Già in passato si era parlato di come il regista avesse dovuto scontrarsi con i responsabili dello studio che, a quanto pare secondo le nuove dichiarazioni, volevano far concludere il film con un combattimento spaziale dopo la morte di Obi-Wan Kenobi e avrebbe mostrato gli eroi mentre lottano per fuggire.

Marcia non ha condivio molti dettagli, tuttavia, ha sottolineato che dopo aver discusso a lungo George è riuscito a ottenere la possibilità di mostrare il finale che aveva ideato ed è stato poi apprezzato dagli spettatori di tutto il mondo.