Guerre Stellari: il costume di Carrie Fisher all'asta con memorabilia di Batman, Harry Potter e Il Gladiatore

Un'asta che si svolgerà a giugno metterà in vendita numerosi oggetti di scena, tra cui il costume della principessa Leia indossato da Carrie Fisher in Guerre Stellari.

Una nuova asta, che si svolgerà dal 28 al 30 giugno, metterà in vendita molti oggetti e costumi di scena, tra cui l'abito indossato da Carrie Fisher, interprete della principessa Leia, nel film Guerre Stellari.

L'evento Propstore's Memorabilia Live Auction, che si svolgerà online e in California, renderà felici molti collezionisti appassionati di cinema, di vario genere.

Gli oggetti in vendita

A essere messi all'asta ci saranno numerosi "tesori cinematografici e televisivi", con oltre 1400 proposte, tra oggetti di scena e costumi, legate a oltre 500 titoli realizzati per il grande e piccolo schermo.

Carrie Fisher è Leia Organa in Guerre Stellari

Il costume indossato da Carrie Fisher alla fine di Guerre stellari, in cui la principessa Leia appare con un abito da cerimonia, ha una base d'asta di 1.000.000 dollari, stessa cifra prevista per il Batpod creato per Il Cavaliere oscuro e utilizzato anche nel sequel con star Christian Bale. La malvagia bambola del clown di Poltergeist avrà un prezzo a partire da 200.000 dollari, mentre il casco indossato da Star-Lord nel primo capitolo di Guardiani della Galassia partirà da 100.000 dollari.

Carrie Fisher: 5 ruoli indimenticabili (+1) per ricordare la grande Principessa del cinema

Tra gli altri oggetti messi in vendita ci sono il cappotto indossato da Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet) in Titanic, alcuni abiti creati per Massimo in Il Gladiatore, costumi di Blade Runner e Harry Potter e la camera dei segreti, una maschera di Jason Voorhees tratta da Venerdì 13 Parte VII, il martello Mjolnir realizzato per Thor: Love and Thunder, una spada usata in Braveheart, la tuta di Batman indossata da Michael Keaton nel 1989, uno script con gli appunti di Al Pacino del film Scarface, lo scudo di Achille del film Troy, e gli occhiali da sole di Jeff Bridges in Il Grande Lebowski.

La lista completa è disponibile online.