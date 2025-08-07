War of the Worlds è un disastroso flop, 50 Cent deride il "rivale" Ice Cube: "Ho perfino paura a guardarlo"

Sì, War of the Worlds è già disponibile su Amazon Prime Video, e sì, ha ottenuto uno 0% su Rotten Tomatoes. La nuova versione sci-fi diretta in chiave moderna, con protagonista Ice Cube, è stata accolta in modo disastroso dalla critica e non ha convinto nemmeno il pubblico. E 50 Cent, che non ha perso occasione per commentare il flop, lo ha fatto con la solita ironia pungente.

Il film, che ha debuttato da qualche giorno, ha quindi già fatto notizia più per il punteggio record in negativo che per la qualità della pellicola.

Rotten Tomatoes distrugge il film: ecco i numeri

La pellicola propone un'interpretazione contemporanea del celebre romanzo di H.G. Wells, raccontata in stile screenlife, dove l'intera vicenda si svolge attraverso monitor, webcam e schermate digitali. Ice Cube interpreta un esperto di sicurezza informatica che, in piena crisi globale, cerca di coordinare le difese contro un'invasione aliena senza mai lasciare la sua postazione.

War of the Worlds 2025 ha ricevuto uno 0% dalla critica e appena 17% dal pubblico su Rotten Tomatoes. Recensioni come quelle del Daily Telegraph o di Loud and Clear parlano di un film "sdolcinato" e "confuso", con una regia che sfrutta male lo stile visivo scelto e con eccessivo product placement della stessa Amazon.

50 Cent ironizza sul flop: il post social fa il giro del web

Tra i primi a commentare l'insuccesso è stato 50 Cent, che ha condiviso un post sarcastico rivolto proprio a Ice Cube, sottolineando con ironia lo 0% del film. Il messaggio, diventato virale, ha acceso una discussione online tra chi trova divertente la provocazione e chi difende l'attore e rapper da attacchi gratuiti.

A difendere la pellicola è intervenuto O'Shea Jackson Jr., figlio di Ice Cube, che ha invitato il pubblico a non basarsi solo sulle recensioni e a dare una possibilità al film. L'attore ha replicato direttamente a un utente su X, ribadendo che chi lo critica spesso non ha nemmeno visto il film.

Nonostante le critiche, il film è disponibile su Amazon Prime Video, dove gli utenti possono vederlo in prima persona e giudicare l'adattamento. Che piaccia o meno, il titolo è ormai al centro della conversazione.