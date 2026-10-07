Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli: "Ogni puntata mi mette a dura prova"

Selvaggia Lucarelli racconta la sua esperienza al Grande Fratello Vip, parla del rapporto con Cesara Buonamici e svela quali concorrenti hanno attirato maggiormente la sua attenzione.

Selvaggia Lucarelli racconta la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Nell'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, l'opinionista parla del suo rapporto con il programma, della collega Cesara Buonamici e dei concorrenti che più hanno attirato la sua attenzione.

Selvaggia Lucarelli racconta le difficoltà del Grande Fratello Vip

Per la seconda stagione, Selvaggia Lucarelli è protagonista del Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista al fianco di Cesara Buonamici. Un'esperienza che, come raccontato dalla giornalista a Tv Sorrisi e Canzoni, a cui ha raccontato anche il suo addio a Ballando con le Stelle, si sta rivelando tutt'altro che semplice. "Ogni puntata mi mette a dura prova, sto resistendo strenuamente alla tentazione di essere caustica", ha raccontato Lucarelli.

La giornalista ha poi spiegato che il ruolo all'interno del reality è diverso rispetto a quello svolto in altri programmi televisivi, perché non si tratta di giudicare una performance. "Certo, qui non si tratta di giudicare esibizioni: mica puoi dire 'Non mi piace come sei'. Il proposito di essere più buona nasceva dalla delicatezza del ruolo".

Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli

Nell'intervista c'è stato spazio anche per parlare del rapporto con Cesara Buonamici, con la quale Lucarelli condivide il ruolo di opinionista. La giornalista ha raccontato un retroscena su quello che accade quando le due non sono inquadrate dalle telecamere. "Ci diciamo tutto quello che non possiamo dire in diretta. Il vero spin-off siamo noi che parliamo a bassa voce: ci si potrebbe fare un altro programma!" Una frase con cui Lucarelli ha raccontato con ironia la sintonia e il confronto che avvengono dietro le quinte della diretta.

I concorrenti preferiti dell'opinionista

Durante l'intervista, Selvaggia Lucarelli ha espresso anche le sue considerazioni su alcuni dei protagonisti del Grande Fratello Vip. Tra questi ha indicato Piera Meloni, che considera una delle concorrenti più genuine. "Trovo che una delle più genuine sia Piera Meloni", ha spiegato Lucarelli.

Secondo l'opinionista, il percorso nella Casa mette la concorrente davanti a una situazione molto diversa da quella abituale sui social. "Da influencer probabilmente è abituata a tenere tutto sotto controllo, a scegliere la narrazione sulla propria vita, il taglio, l'angolazione. Ma dentro la Casa non è sul suo profilo Instagram".

Lucarelli ha poi aggiunto: "La vedo matura, ma anche fragile: dilaniata dai sensi di colpa nei confronti del fidanzato, ma allo stesso tempo con il desiderio di viversi questa esperienza al 100%".

Tra i concorrenti apprezzati dalla giornalista c'è anche Alex Belli, ma per una ragione completamente diversa. "E mi piace anche Alex Belli per l'esatto contrario: per la sua capacità di sfruttare il mezzo televisivo sapendo bene in che modo, con quale escamotage, spingendo su quale leva", ha spiegato Lucarelli. E proprio questa consapevolezza del mezzo televisivo, secondo l'opinionista, rende interessante il percorso di Belli anche quando il suo comportamento non appare spontaneo.