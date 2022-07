Guenda Goria: “Ho avuto una gravidanza extrauterina”

Guenda Goria ha avuto una gravidanza extrauterina ed è stata sottoposta ad un intervento d'urgenza. La figlia di Maria Teresa lo ha rivelato piangendo sui social: la ragazza, nelle storie di Instagram, ha raccontato che, dopo un malore, è stata ricoverata in ospedale dove ha scoperto la natura delle emorragie e del malessere.

Brutta avventura per Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta e del giornalista Amedeo Goria, che è dovuta ricorrere alle cure ospedaliere. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha ripreso con il cellulare l'arrivo dell'ambulanza e la corsa in ospedale. Nelle prime storie Guenda, che ancora non sapeva della gravidanza extrauterina, ha raccontato "Sono qui in ambulanza con due giovani volontari, molto carini, giovani, belli". Arrivata al Pronto Soccorso ha rivelato quello che era successo "Eccomi qua, ho avuto una forte emorragia e poi sono svenuta. Adesso mi stanno facendo una flebo e un antidolorifico, poi mi porteranno in ginecologia per capire come sto".

Nella seconda parte delle storie, dopo la diagnosi, Guenda è meno serena, in lacrime, la figlia di Maria Teresa Ruta ha appreso della gravidanza extrauterina e della necessità di essere operata immediatamente per evitare complicazioni "Vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. Ho fatto una visita ginecologica e ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non nel posto giusto. Mi dicono che mi devono operare d'urgenza". Maria Teresa Ruta, arrivata subito in ospedale non è riuscita ad entrare "Mamma non la fanno entrare per le regole sull'emergenza sanitaria. Meno male che è rientrata in Italia, almeno è qui fuori dalla porta", ha detto la stessa Guenda.

La conduttrice ha da poco pubblicato un post su Instagram, nel video si vede Guenda suonare il piano, nella caption si legge "Guenda amore mio.. Prussot adorato Abbiamo fame di tenerezza in un mondo in cui tutto abbonda... Ma c'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi; dove il tempo si ferma e non hai più l'età. Quel posto è tra le tue braccia in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare... Avere mia figlia e mia madre entrambe ricoverate in due ospedali diversi ed in due città distanti 140 km è come avere il cuore spaccato a metà"

Guenda Goria lo scorso anno aveva rivelato di soffrire di endometriosi, intervistata sull'argomento da Vanity Fair aveva detto "mi ha cambiata psicologicamente, è innegabile. Ti lascia delle ferite aperte su cui è importante lavorare anche tramite una profonda introspezione e lavoro su noi stessi. Sono da un lato meno entusiasta e ho sempre piccoli o grandi fastidi. Ma è anche un insegnamento quotidiano perché apprezzo i momenti belli, quando sto bene e mi godo le cose che hanno davvero valore. Prima non mi rendevo conto di lasciare indietro aspetti della mia vita che invece non avrei dovuto sottovalutare".