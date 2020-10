Grande Fratello Vip 5, Guenda Goria ha visto un fantasma nella casa

Guenda Goria ha detto di aver visto un fantasma nella casa del Grande Fratello Vip 5, e non è la prima concorrente ad avvertire presenze sovrannaturali in quel luogo.

Nella casa del Grande Fratello Vip 5 ieri sera Guenda Goria ha visto un fantasma accanto a Elisabetta Gregoraci: la figlia di Maria Teresa Ruta ha detto ai gieffini di aver visto una presenza accanto all'ex moglie di Flavio Briatore. In passato anche Alessia Macari aveva raccontato di aver visto una presenza lugubre nella casa.

Siamo vicini ad Halloween ed è tempo di storie spaventose: Guenda Goria, concorrente del Grande Fratello VIOP 5 ieri ha raccontato ai coinquilini di avvertire la presenza di una donna nella casa. La visione della figlia di Maria Teresa Ruta è avvenuta verso l'ora di cena, quando gli animi erano già tesi per l'improvvisa uscita dal reality di Andrea Zelletta. Guenda improvvisamente ha sbarrato gli occhi guardando il nulla, come fosse andata in tranche.

Stefania Orlando le ha chiesto: "tutto bene Guenda?!", subito dopo Elisabetta Gregoraci guardandola preoccupata le ha chiesto: "Guenda stai bene?". La ragazza si è ripresa e ha detto "sono su un altro pianeta, visualizzo delle figure, accanto a voi una tipa mora con un velo nero affusolata lasciamo perdere", la cosa ha lasciato stupiti i suoi inquilini e divertito il web che ha reso la conversazione virale in pochissimo tempo.

stefania: "tutto bene guenda?!"

eligreg: "guenda stai bene?"

guenda: "sono su un altro pianeta... visualizzo delle figure... accanto a voi

una tipa... mora... con un velo nero... affusolata... lasciamo perdere"



bene ma non benissimo#gfvip pic.twitter.com/RovVnUzfQ5 — threshold, il napolitano fugoso (disse dayane) 🧲 (@heythreshold) October 29, 2020

comunque la faccia scioccata di eligreg durante la "visione" di guenda vale tutto



sto crepando da dieci minuti!⚰️#gfvip https://t.co/ECL9jzwHfE pic.twitter.com/9YeVwI0Fk4 — threshold, il napolitano fugoso (disse dayane) 🧲 (@heythreshold) October 29, 2020

Guenda ha praticamente detto a EliGreg di aver visto la madre accanto a lei con tanto di nome e altre cose e lei è scappata in bagno

Ma ci rendiamo conto?#gfvip — Zoey 🦢 (@zoeytherealyes) October 29, 2020

Guenda Goria non è la prima concorrente del Grande Fratello VIOP ad avvertire una presenza estranea nella casa di Cinecittà: nella prima edizione del programma Alessia Macari sosteneva di vedere una donna che si aggirava per la casa. La vincitrice di quell'edizione dichiarò ai coinquilini: "Non stavo sognando era tutto reale. Siamo a Cinecittà lo sapete quante attrici sono passate qui da questi studi e che sono morte? Io non scherzo su queste cose, so quello che ho visto. Era una donna, uno spirito mi sono spaventata. Questa cose esistono ragazzi è la verità. Giuro non sto dicendo una cavolata su queste cose non si scherza. Mi sono svegliata di notte in cantina e ho visto questa signora. Ero sicura che era un'altra concorrente che stava davanti a me, poi ho capito che non era così".