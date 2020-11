Grande Fratello Vip 5, Guenda Goria contro Elisabetta Gregoraci: “Non hai umanità”

Guenda Goria ed Elisabetta Gregoraci hanno avuto un duro scontro al Grande Fratello Vip 5: durante la diretta di lunedì sera l'ex gieffina ha usato parole molto dure contro la showgirl accusandola di essere falsa e senza umanità.

Guenda Goria è uscita venerdì scorso dalla casa di Cinecittà durante un televoto che ha suscitato molte polemiche per i presunti account falsi creati per salvare Elisabetta Gregoraci. Ieri la pianista era in studio accolta da Alfonso Signorini che l'ha presentata come la vincitrice morale del Grande Fratello. Guenda ha salutato i concorrenti ancora in gioco e subito dopo il conduttore ha mostrato l'intervista realizzata a CHI dalla figlia di Maria Teresa Ruta facendo scoppiare una furiosa lite tra lei e la Gregoraci, che potete vedere in questo video.

Guenda al giornalista del settimanale diretto da Signorini, dopo aver detto che Francesco Oppini è il vero stratega "ma non sa nascondere le carte", si è scagliata contro Elisabetta Gregoraci sostenendo che dovrebbe spettinarsi l'anima oltre i capelli: "Non mi piace affatto. Il suo essere falsa viene fuori sempre di più, priva d'ironia, scioccante. Nella sua perfezione c'è qualcosa di sinistro, manca in pieno di umanità". La risposta dell'ex moglie di Briatore è arrivata puntuale, Elisabetta ha accusato Guenda di non aver mai avuto il coraggio di parlarle in faccia: "Hai avuto cinquanta giorni per parlare con me e non lo hai fatto mai. Se hai cose da dirmi me lo dici quando posso risponderti. Hai tanto criticato Matilde e lei ha fatto tre volte peggio. Puoi dire che ti sono antipatica e che non hai legato con me, ma come ti permetti di parlare di umanità? Ha avuto la possibilità di parlarmi in faccia, non lo hai fatto".

Guenda le ha risposto prontamente: "Io penso che tu sei sempre carina con tutti, ma nella tua ricerca ossessiva di essere carina e gentile, io penso che non esca fuori la tua vera umanità. Penso che tu ti debba spettinare un pochino ma non i capelli, l'anima". Elisabetta Gregoraci, dopo alcune provocazioni di Antonella Elia, alla fine della diretta ha minacciato di uscire dal programma, cosa che naturalmente non si è verificata: abbandonare il programma significa rinunciare al ricco cachet e pagare una penale.