Grande Fratello Vip 5, lite tra Enock Barwuah e Guenda Goria per la frase volgare di Mario Balotelli

Lite furiosa tra Guenda Goria ed Enock Barwuah al Grande Fratello Vip 5 per colpa della frase di Mario Balotelli, proprio quella frase, rivolta a Dayane Mello, che sta facendo discutere da giorni: la figlia di Maria Teresa Ruta chiede al fratello del calciatore di dissociarsi ma lui per tutta risposta la manda a quel paese.

Gli animi all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5 si fanno sempre più tesi, anche se c'è da notare che le discussioni più accese nascono sempre il giorno prima della diretta serale. La lite questa volta è nata per la frase che Mario Balotelli che venerdì sera ha ri volto a Dayane.

Fatta questa premessa vediamo cosa è successo nella casa di Cinecittà: nel pomeriggio di ieri Tommaso Zorzi ha proposto di sorteggiare il nome di sei concorrenti che avrebbero fatto da maggiordomi ad altrettanti coinquilini, giochino già proposto in passato dal GF. Pochi minuti dopo l'inizio Enock ha chiesto di interromperlo perché si poteva urtare la suscettibilità di una fascia degli spettatori: "mia madre ha fatto la collaboratrice domestica e anche la mamma di Andrea Zelletta... si potrebbero sentire toccate".

Ricordiamoci che stiamo parlando di VIP che fino al giorno prima hanno parlato delle loro cene in ristoranti a cinque stelle e di come hanno lasciato le chiavi alle loro domestiche per pulire casa o innaffiare le piante in questi giorni.

La richiesta di Enock è stata accolta ma più tardi a cena Guenda è voluta tornare sulla brutta uscita di Balotelli, come si vede nel video, e rivolgendosi al ragazzo ha detto: "Hai chiesto di tutelare la sensibilità delle collaboratrici domestiche, avresti dovuto tutelare la sensibilità delle donne dissociandoti dalla battuta di tuo fratello Mario Balotelli".

A quel punto Enock si è alzato da tavola strappandosi il microfono e inveendo contro la Goria: "Chi ca..o sei? Vaffanc.lo".

La sua reazione vemente ha preoccupato gli altri concorrenti che hanno provato a calmarlo. A gettare benzina sul fuoco ci ha però pensato Patrizia De Blanck che rivolgendosi a Guenda le ha detto: "Ma vaff..., non era il momento di dire questa cosa a tavola. Che caz.. c'entra lui con il fratello".

Nel frattempo Dayane Mello ha detto di non essersi sentita offesa dalle parole di Balotelli. Nessuno sembra aver percepito l'impatto delle parole di Mario tranne Tommaso Zorzi che ha commentato il litigio sottolineando che le parole del calciatore potrebbero aver dato fastidio alle donne. Guenda infatti ha sottolineato anche successivamente di essersi sentita offesa come donna, come si può ascoltare cliccando sul link e il giovane calciatore, squalificato in passato dai campi di calcio per sette giornate dopo aver spinto un arbitro, le ha detto: "Ma donna di cosa? Ma chi ca..o ti credi di essere? Donna di cosa?".

Dayane più tardi ha confessato ad alcuni ragazzi che dal Confessionale le hanno fatto sapere che ha fatto bene a minimizzare le parole di Mario. Sembra che il Grande Fratello stia cercando di mettere la sordina sulla questione anche perché nel frattempo il Codacons ha chiesto la chiusura della trasmissione proprio per le frasi sessiste di Balotelli, che non hanno evidentemente urtato solo la sensibilità di Guenda.