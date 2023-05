Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn svela il destino dell'Alto Evoluzionario [SPOILER]

Guardiani della Galassia Vol. 3 ha conquistato i fan Marvel per la caratterizzazione dei suoi personaggi, Rocket su tutti, e per un arco narrativo che ha chiuso la trilogia scritta e diretta da James Gunn. Elogi anche per l'Alto Evoluzionario, villain interpretato da Chukwudi Iwuji, che potrebbe tornare in futuro. A fare chiarezza sul suo destino ci ha pensato proprio Gunn in una recente intervista. ATTENZIONE SPOILER!

L'Alto Evoluzionario è vivo o morto?

Nei momenti finali del film Rocket mette al tappeto l'Alto Evoluzionario grazie all'aiuto degli altri Guardiani ma decide di non ucciderlo e risparmiarlo. In molti pensavano però che fosse morte a bordo della sua stessa nave, ormai in fiamme, ma a quanto pare non è stato così. "Si tratta del culmine del viaggio di Rocket perchè ha un cambio radicale. Passa dall'essere il meno empatico dei Guardiani al più empatico. Sembrava sciocco fargli prendere la decisione di non ucciderlo e poi lasciarlo a bordo di una nave che stava per esplodere" ha dichiarato il regista. "E sì, c'è una scena tagliata che sicuramente vedrete negli extra. Abbiamo dovuta rimuoverla perchè avrebbe danneggiato il pacing del finale".

Dopo l'incredibile performance in Guardiani della Galassia Vol. 3, i fan vorrebbero vedere l'Alto Evoluzionario (Chukwudi Iwuj) come variante di Kang il conquistatore all'interno dell'MCU.

Gunn ha chiuso con i Guardiani?

James Gunn ha ribadito a più riprese che la sua esperienza con i Guardiani della Galassia è ormai conclusa e che, qualora ci dovesse essere un nuovo capitolo, non sarà lui a dirigerlo.