Guardiani della Galassia Vol. 3: James Gunn svela che il film arriverà nel 2023?

Guardiani della Galassia Vol. 3 potrebbe arrivare nel 2023, come sembra suggerire un tweet condiviso online da James Gunn rispondendo online a un fan.

Il regista deve prima concludere il lavoro previsto su The Suicide Squad, che dovrebbe debuttare nelle sale nel 2021 e poi si metterà al lavoro per concludere la trilogia realizzata per Marvel.

Il filmmaker ha risposto a un tweet in cui si sosteneva che Guardians of the Galaxy Vol. 3 sarebbe arrivato nelle sale tra due anni. James Gunn ha però risposto: "Non ho detto 2022".

Il suo commento sembra quindi aver confermato che l'attesa per i fan della Marvel sarà piuttosto lunga.

I didn't say 2022. — James Gunn (@JamesGunn) May 26, 2020

Disney, recentemente, ha posticipato alcune delle uscite nelle sale dei film che comporranno la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e le parole di Gunn sembrano quindi suggerire che la sua trilogia potrebbe debuttare nelle sale americane il 5 maggio 2023, data in cui c'è uno slot associato a un titolo dello studio di cui non è ancora stato annunciato il titolo.

Nel 2017 il filmmaker aveva ipotizzato che avremmo visto il terzo episodio circa tre anni dopo l'uscita del secondo, ma nel luglio del 2018 è stato licenziato a causa di una controversia legata a vecchi tweet contenenti battute di dubbio gusto su argomenti come lo stupro e la pedofilia. Gunn è poi stato reintegrato otto mesi dopo, e l'uscita del film è stata posticipata per consentirgli di rispettare un altro impegno, dato che nel frattempo era stato reclutato dalla Warner Bros. per il secondo lungometraggio dedicato alla Suicide Squad.