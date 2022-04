Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn conferma la fine delle riprese: "Mancano 8 giorni"

Secondo quanto dichiarato da James Gunn, la fine delle riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3 è alle porte. A quanto pare, infatti, mancherebbero soltanto otto giorni alla fine della lavorazione del film, che si affermerà come il progetto che ricorre al maggiore uso di prostetico di sempre.

Ieri, James Gunn ha condiviso la fotografia di sua madre in compagnia di Laura Haddock, che ha interpretato la madre di Peter Quill nei Guardiani della Galassia. In un commento, un follower ha chiesto al regista: "Nathan Fillion interpreterà qualcuno nei Guardiani della Galassia Vol. 3?". E Gunn ha risposto: "Beh, se lo avessi fatto, sarebbe stato ben oltre il previsto, dal momento che abbiamo soltanto altri otto giorni di riprese".

La fotografia che ha per protagonista la madre di James Gunn e Laura Haddock risale al 2016, quando le due si sono incontrate affinché l'attrice prendesse spunto dalla donna per interpretare la madre di Peter Quill. A proposito del terzo capitolo della saga dei Guardiani, il regista ha recentemente scritto su Twitter: "Amo il cast e la crew ma sono triste perché questo sarà l'ultimo capitolo del franchise".

I nuovi innesti nel cast includono i nomi di Will Poulter e Chukwudi Iwuji che, nel corso di un'intervista con Variety, ha raccontato: "La produzione è così grande. Il mio personaggio è molto diverso da Murn. Richiede cose diverse da me. Il modo in cui James lavora con me è più o meno lo stesso, cioè si fida delle mie scelte - ma, allo stesso tempo, è pronto a spingerla oltre. Mi costringe a spingermi oltre. Questo personaggio ha bisogno di un estremismo a cui non ho attinto in Peacemaker e a cui sto attingendo qui. Il nostro rapporto rimane lo stesso, un rapporto di divertimento, amore reciproco e fiducia. Murn è un tipo molto contenuto con esplosioni di rabbia ed emozioni. Quello con cui ho a che fare qui è un tipo completamente diverso, che, diciamo, è l'estremo opposto di Murn in molti modi".

Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà distribuito al cinema il 5 maggio 2023.