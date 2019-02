Guardiani della Galassia Vol. 3, Chris Pratt: "Il sequel si farà"

Anche se è stato posticipato con una data indefinita dalla Marvel, Guardiani della Galassia Vol. 3 si farà, parola di Chris Pratt!

Durante un'intervista con Variety sul red carpet di The Lego Movie 2, Chris Pratt ha promesso che il prossimo capitolo della saga di Star-Lord arriverà, anche se non si sa bene ancora quando:

"Lo prometto, ci sarà il terzo film. Non so esattamente come sarà, ma so che tutti coloro che sono a bordo non vedono l'ora di regalare ai fan ciò che desiderano e chiudere una trilogia in modo significativo. Stiamo ancora aggirando le mura di Gerico."

Guardians of the Galaxy Vol. 3 è rimasto nel limbo da quando James Gunn è stato rimosso dal progetto, dopo che alcuni suoi vecchi tweet offensivi sono tornati a galla dal web. Dopo la comunicazione della Marvel, l'intero cast dei primi due film si è unito, rilasciando un comunicato in supporto del regista. Al momento gli studios hanno annunciato solo due film per il prossimo anno: a quanto pare Black Widow arriverà nel maggio 2020, mentre il franchise degli Eterni arriverà nel novembre 2020. Queste date sono ancora solo delle speculazioni, visto che le vere conferme arriveranno direttamente da Kevin Feige subito dopo Avengers: Endgame.

I film che invece vedremo sicuramente far parte del Marvel Cinematic Universe nel 2019 sono Captain Marvel l'8 marzo, Avengers: Endgame il 26 aprile e Spider-Man: Far From Home il 5 luglio.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!