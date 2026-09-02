GTA VI conquista Netflix: il trailer esteso esclusivo è il titolo più visto di tutta la settimana

Il fenomeno GTA 6 non si limita al mondo dei videogiochi. Grand Theft Auto VI: An Extended Look, lo speciale di 27 minuti presentato in esclusiva su Netflix lo scorso 27 agosto, ha conquistato la vetta della classifica dei film in lingua inglese della piattaforma con 31,1 milioni di visualizzazioni in appena quattro giorni.

GTA 6 domina la classifica Netflix

Il dato riguarda il periodo compreso tra le 15 del 27 agosto e il 30 agosto, termine della finestra utilizzata da Netflix per elaborare le classifiche settimanali. Lo speciale è arrivato al primo posto in 87 dei 93 Paesi monitorati dal servizio.

Un risultato particolarmente significativo anche perché si tratta di un contenuto completamente diverso dai tradizionali film e serie presenti nel catalogo: per Netflix rappresenta infatti un nuovo terreno nell'intrattenimento, quello dei videogiochi.

La strategia di Rockstar Games ha contribuito a rendere ancora più particolare il debutto. L'Extended Look è stato disponibile inizialmente soltanto su Netflix, per poi arrivare su YouTube circa sei ore più tardi.

Sul canale ufficiale di Rockstar Games, il video aveva superato 17 milioni di visualizzazioni su YouTube al momento della pubblicazione del dato. I numeri, però, non sono direttamente confrontabili: Netflix calcola una visualizzazione dividendo le ore complessivamente viste per la durata del contenuto, mentre YouTube considera una view quando il video inizia a essere riprodotto.

Jason e Lucia tornano a Vice City

Il filmato rappresenta finora la panoramica più estesa mai concessa da Rockstar su Grand Theft Auto VI. Le immagini, realizzate interamente utilizzando il motore e il gameplay del gioco su PlayStation 5, mostrano i protagonisti Jason e Lucia mentre si muovono nella versione immaginaria di Vice City.

Lo speciale alterna sequenze cinematografiche e momenti di gameplay, offrendo nuovi dettagli sull'ambientazione e sulla storia del gioco. Arriva dopo i due trailer ufficiali pubblicati negli ultimi tre anni e aumenta ulteriormente l'attesa per il debutto.

Grand Theft Auto VI sarà disponibile dal 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il successo dell'Extended Look conferma intanto quanto sia enorme l'interesse attorno al nuovo capitolo della saga Rockstar. E i numeri ottenuti su Netflix aggiungono un elemento inedito: prima ancora di arrivare nei negozi, GTA 6 è riuscito a trasformare un servizio streaming in una nuova vetrina per il videogioco.