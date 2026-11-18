GTA 6 non è ancora uscito, ma Rockstar Games ha già un ottimo motivo per festeggiare. A poche ore dal debutto del 19 novembre, l'attesissimo nuovo capitolo di Grand Theft Auto ha conquistato ben otto nomination ai Game Awards 2026, compresa quella per il gioco dell'anno.

Un risultato che conferma le enormi aspettative intorno al gioco e che ha acceso il dibattito tra gli appassionati. Perché il titolo più atteso dell'anno si ritrova già in corsa per il premio più prestigioso dell'industria videoludica, ancora prima che il pubblico possa metterci le mani sopra.

GTA 6 guida i Game Awards 2026: tutte le nomination

A svelare i candidati è stato Geoff Keighley, ideatore e conduttore dei Game Awards, durante una diretta trasmessa il 17 novembre su YouTube e Twitch. E per Rockstar Games le soddisfazioni sono arrivate ancora prima del debutto ufficiale del suo titolo più atteso.

Oltre alla candidatura come miglior gioco dell'anno, GTA 6 concorrerà nelle categorie dedicate alla regia, alla narrativa, alla direzione artistica, alla colonna sonora, al design audio e al miglior action/adventure. A completare il quadro c'è la nomination di Manni L. Perez, interprete di Lucia, per la migliore performance.

La concorrenza, però, è tutt'altro che trascurabile. A contendersi il premio principale ci saranno anche 007 First Light, Control Resonant, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem e The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Se GTA 6 parte con il maggior numero di candidature, Control Resonant e Resident Evil Requiem seguono con sei nomination ciascuno, mentre Phantom Blade Zero ne ha ottenute cinque. Insomma, anche per il colosso di Rockstar la vittoria non sarà una passeggiata.

Il gioco candidato prima dell'uscita: perché la scelta fa discutere

A far discutere, però, è soprattutto la tempistica delle candidature. Come può un videogioco essere candidato al premio più importante dell'anno quando il pubblico non ha ancora avuto modo di provarlo?

La risposta è nel regolamento della manifestazione. Per partecipare ai Game Awards 2026, i titoli devono essere disponibili entro il 20 novembre. GTA 6, in uscita il giorno precedente, rientra quindi perfettamente nei requisiti previsti.

Una coincidenza che ha alimentato alcune speculazioni tra i fan, convinti che gli organizzatori avessero modificato la scadenza per permettere la partecipazione del nuovo Grand Theft Auto.

Keighley ha respinto le "accuse". Intervistato da Variety, ha spiegato che il calendario della manifestazione segue criteri consolidati e non è stato modificato per favorire Rockstar. Ha inoltre osservato come le aziende possano tenere conto della cerimonia quando pianificano le proprie uscite.

Le nomination vengono stabilite da una giuria internazionale composta da testate specializzate e professionisti del settore, mentre l'assegnazione dei premi tiene conto anche delle preferenze espresse dal pubblico.

Game Awards 2026, quando si terrà la premiazione?

Per scoprire se GTA 6 riuscirà a trasformare le otto candidature in altrettanti premi bisognerà attendere il 10 dicembre 2026, quando i Game Awards andranno in scena al Peacock Theater di Los Angeles.

La serata, trasmessa anche su YouTube, Twitch, Disney+ e numerose altre piattaforme, alternerà le premiazioni alle presentazioni in anteprima di nuovi videogiochi e alle esibizioni musicali.

Intanto, Rockstar si prepara al momento che milioni di appassionati aspettano da anni: il debutto di GTA 6 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. E quando arriverà il momento di assegnare il titolo di gioco dell'anno, il peso delle aspettative dovrà confrontarsi con l'esperienza concreta dei giocatori. Le otto nomination saranno soltanto l'inizio di una lunga serie di successi?