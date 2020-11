Grinch: Matthew Morrison, star di Glee, nel musical NBC

La star di Glee, Matthew Morrison, torna a teatro per calarsi nei panni del Grinch nella versione musical che sarà trasmessa su NBC il 9 dicembre.

Matthew Morrison, interprete del Professor Will Schuester nella serie Glee, torna alle origini. Il pubblico americano lo vedrà, infatti, nel musical NBC Grinch, produzione di due ore in arrivo a dicembre.

Matthew Morrison nel pilot della serie Glee

L'evento musical Grinch verrà registrato presso il Troubadour Theatre di Londra e verrà trasmesso da NBC il 9 dicembre. A fianco di Matthew Morrison, che interoreterà il perfido Grinch, ci saranno Denis O'Hare nel ruolo del vecchio Max, Booboo Stewart in quello del giovane Max e l'esordiente Amelia Minto nei panni di Cindy-Lou Who. Ad accompagnare il cast alcuni attori di musical del West End.

"In quello che è stato anno che ci ha messo alla prova, è un onore portare un po' di gioia natalizia nelle case degli spettatori a dicembre" ha dichiarato Matthew Morrison. "Il mio desiderio è quello di portare un po' di magia di Who-ville in questa stagione delle festività, e anche se l'emergenza sanitaria presenta alcune sfide nel dar vita a una produzione teatrale, noi siamo eccitati di presentare una versione univa di questo celebre racconto in una nuova veste creativa."

Doug Vaughan, vice presidente della programmazione speciale di NBC Entertainment, aggiunge: "Dr. Seuss è parte fondamentale delle nostre vite e non vediamo l'ora di portarlo sul palcoscenico con la versione musical del Grinch per il nostro pubblico. Questa è un'aggiunta perfetta al nostro tradizionale programma annuale festivo e un evento che rallegrerà tutte le famiglie."

Il musical, con testo e liriche di Tim Mason e musiche di Mel Marvin, sarà diretto da Max Webster con la regia per la tv di Julia Knowles.