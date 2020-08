Greystoke la leggenda di Tarzan il signore delle scimmie, stasera su Iris il film con Christopher Lambert

Stasera su Iris alle 21:00 Christopher Lambert è il leggendario personaggio nato dalla penna di Edgar Rice Burroughs nel film Greystoke la leggenda di Tarzan il signore delle scimmie.

Scozia, 1886. il Visconte di Greystoke saluta suo figlio Claytone sua moglie Alice in partenza per l'Africa, ma il viaggio ai due sposi va male: dopo un naufragio che li porta sulle coste dell'Africa, i due cercano di sopravvivere sperando che arrivino soccorsi, in un rifugio improvvisato, ma Alice muore dando alla luce un bambino e Clayton poco dopo viene sbranato da un feroce scimmione. Il bambino miracolosamente viene salvato da una scimmia femmina che lo adotta per sostituire suo figlio morto.

La locandina di Greystoke la leggenda di Tarzan il signore delle scimmie

Questo adattamento di Tarzan è stato diretto da Hugh Hudson. Accanto al protagonista Christopher Lambert ci sono Ralph Richardson, Ian Holm, James Fox, Andie MacDowell, Cheryl Campbell, Ian Charleson, Nigel Davenport.

Di Greystoke la leggenda di Tarzan il signore delle scimmie fu girato un finale alternativo in cui Jane scappa nella giungla con Tarzan. L'attore Ralph Richardson morì sei mesi prima dell'uscita del film è fu nominato postumo, durante gli Oscar nel 1985, come miglior attore non protagonista.