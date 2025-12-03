Eric Dane e la difficile convivenza con la SLA: "Non ho ragioni per essere ottimista"

La star di Grey's Anatomy convive ormai da mesi con la terribile malattia che gli è stata diagnosticata lo scorso aprile, ma il suo umore non è dei più positivi al momento

L'attore Eric Dane è apparso brutalmente onesto riguardo alla realtà che sta affrontando dopo aver ricevuto la diagnosi di SLA, da quando l'ha rivelata ad aprile. E non ha intenzione di fermarsi ora.

"Non ho alcun motivo per essere di buon umore in nessun momento, in nessun giorno", ha detto l'ex star di Grey's Anatomy e ambasciatore dell'organizzazione no profit I AM ALS durante una conversazione virtuale tenutasi nel Giving Tuesday."Non credo che nessuno mi biasimerebbe se andassi nella mia camera da letto, mi infilassi sotto le coperte e passassi le prossime due settimane a piangere".

Dane ha dichiarato a giugno di avere solo "un braccio funzionante" a causa della sua lotta contro la sclerosi laterale amiotrofica, nota anche come morbo di Lou Gehrig. La Johns Hopkins Medicine la descrive come una "malattia mortale dei motoneuroni" che causa "la degenerazione progressiva delle cellule nervose nel midollo spinale e nel cervello". Alla fine, i sintomi possono includere paralisi e difficoltà respiratorie e di deglutizione.

Eric Dane in una scena dell'episodio Compassione per il diavolo di Grey's Anatomy

L'impegno di Eric Dane a sostegno dei malati di SLA

Tuttavia, Dane non ha alcuna intenzione di arrendersi: "Penso che sia fondamentale condividere il mio percorso con quante più persone possibile perché non sento più che la mia vita riguardi solo me".

L'attore, che è sposato dal 2004 con la collega Rebecca Gayheart, ha proseguito: "È qualcosa con cui ho dovuto lottare perché sono una persona piuttosto egoista e mi piacerebbe che la mia vita ruotasse tutta intorno a me, ma non ci riesco: non credo che sarei in grado di andare avanti se fosse così".

Dane ha anche sottolineato che per lui è "molto importante" garantire che le persone siano informate sulla SLA e su "cosa possiamo fare per combatterla e migliorare la situazione".

Euphoria: Eric Dane in una scena della serie

I primi sintomi e le condizioni dell'attore

Alla star di Grey's Anatomy e Euphoria la malattia è stata diagnosticata lo scorso aprile dopo nove mesi di esami. I primi sintomi si sono manifestati un anno e mezzo fa, quando ha iniziato ad avvertire debolezza alla mano destra.

Sebbene Dane sia ancora in grado di camminare, è sempre molto preoccupato per la funzionalità delle sue gambe. L'attore aveva anche raccontato un'esperienza spaventosa di snorkeling con la figlia in cui si è reso conto di non avere abbastanza energia per nuotare. Sua figlia ha dovuto salvarlo dall'acqua.