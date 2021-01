Grey's Anatomy, Katherine Heigl critica la serie: "Alex insieme a Izzie? Si è comportato da bastardo"

Katherine Heigl ha criticato nuovamente Grey's Anatomy commentando il modo in cui si è conclusa la storia di Izzie e Alex.

L'attrice è tornata a parlare del medical drama che le ha regalato la fama internazionale rispondendo a una domanda di Entertainment Tonight relativa al modo in cui il personaggio di Justin Chambers è uscito di scena.

Nella sedicesima stagione di Grey's Anatomy l'attore Justin Chambers, che aveva la parte di Alex Karev, viene mostrato mentre se ne va da Seattle per ritornare insieme a Izzie, personaggio che era stato interpretato dall'attrice Katherine Heigl.

Il medico lascia alcune lettere destinate alla moglie Jo e ai suoi amici, tra cui Meredith che scopre così che Alex e Izzie sono insieme in una fattoria in Kansas, dove si occupano dei loro figli gemelli.

Katherine ha rivelato di non aver visto la puntata e ha poi chiesto: "Non era insieme a qualcuno?". L'attrice ha quindi sottolineato, ricordando che Alex era insieme a Jo, che non è un comportamento particolarmente positivo: "Sentite, non è una mossa da bastardo?".

Heigl, inoltre, ha parlato della possibilità di apparire nuovamente nella serie Grey's Anatomy come accaduto recentemente a Patrick Dempsey e T.R. Knight: "Sono super concentrata sulla serie L'estate in cui imparammo a volare e sulla mia passione nei confronti di questo progetto. Non direi mai che non accadrà, ma non è probabile".