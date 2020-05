Grey's Anatomy: Eric Dane e Patrick Dempsey, il loro selfie fa impazzire i fan

I fans di Grey's Anatomy sperano in una reunion del cast della loro serie preferita dopo che Eric Dane ha pubblicato una foto su Twitter con Patrick Dempsey, lo scatto mostra le due star sorridenti e rispettose della distanza sociale.

I loro personaggi sono stati vittime della penna crudele di Shonda Rhimes, ma Patrick Dempsey ed Eric Dane occupano ancora un posto speciale nel cuore dei fan di Grey's Anatomy. Oggi i due hanno pubblicato una foto su Twitter che ha fatto nascere la speranza di una reunion del cast del medical drama più longevo della televisione. Eric Dane - che ha interpretato il chirurgo plastico Mark Sloan per sei stagioni - ha postato una simpatica foto di sé stesso e Patrick Dempsey - che ha interpretato Derek Shepherd per undici stagioni nel medical drama della ABC. A fianco lo scatto la scritta "foto sfocata su come restare a due metri di distanza". Eric è in primo piano mentre Patrick resta sullo sfondo sorridente mantenendo la distanza sociale.

La foto è stata accolta dai fan con un misto di gioia e di rimpianto, "perché mi fate questo" scrive un utente e ancora "Come potete aspettarvi che mi dimentichi di voi, se fate queste cose", "il mio cuore, il mio cuire, il mio cuore, aggiunge un altro fan. Molti hanno postato gif dei momenti più significativi delle scene condivise dai due attori nella serie.

Patrick Dempsey è attualmente impegnato nella serie Diavoli, il financial thriller in onda in questi giorni su Sky e che vede tra i protagonisti Alessandro Borghi. Eric Dane dovrebbe tornare per la seconda stagione della serie Euphoria creata da Sam Levinson per la HBO.