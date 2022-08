Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo: "Ecco qual è la mia scena preferita in cui Meredith è quasi morta"

Ellen Pompeo ha recentemente scelto la sua scena preferita di Grey's Anatomy in cui il personaggio di Meredith è quasi morto e non è quella che ti aspetteresti.

Durante le 18 stagioni di Grey's Anatomy Meredith Grey è quasi annegata, è sopravvissuta a un incidente aereo, ha tenuto una bomba all'interno di un paziente e altro ancora: per questo motivo, è difficile prevedere quale tra queste molteplici esperienze di pre-morte potrebbe essere la preferita di Ellen Pompeo. La sua scelta, tuttavia, è perfino più peculiare del previsto e sorprenderà sicuramente i fan dello show.

La Pompeo ha parlato di tutte le volte in cui Meredith è quasi morta durante un episodio del suo podcast chiamato Tell Me e, sebbene le terrificanti tragedie scampate per un soffio siano almeno sette, l'attrice non ha esitato quando gli è stato chiesto di scegliere la sua preferita.

La star ha immediatamente menzionato l'episodio intitolato "Il suono del silenzio" della dodicesima stagione, diretto da Denzel Washington: "La mia scena preferita in cui Meredith sta quasi per morire è stata sicuramente quella dell'episodio numero nove della dodicesima stagione."

"Per quanto mi riguarda è sicuramente classificabile come uno dei miei episodi preferiti di tutti i tempi, e lavorare con uno dei miei eroi per quanto riguarda la recitazione è stato sicuramente uno dei momenti più importanti della realizzazione dello show", ha concluso Ellen Pompeo.