Grey's Anatomy, Ellen Pompeo su Katherine Heigl: "Gli orari di lavoro erano estenuanti, è stata onesta"

Nel 2009 Katherine Heigl, all'apice della sua fama grazie al ruolo di Izzie Stevens in Grey's Anatomy, fece alcuni commenti controversi a proposito delle condizioni e degli estenuanti orari di lavoro dello show che Ellen Pompeo ha recentemente deciso di confermare durante un'intervista.

La Pompeo, 52 anni, parlando con un'altra sua co-protagonista di Grey's Anatomy, Kate Walsh, nel bel mezzo di un episodio del suo podcast Tell Me, ha parlato dei commenti della Heigl per la prima volta in assoluto, rivelando che la collega è stata "onesta al 100%" con la sua descrizione.

All'epoca l'interprete di Izzie Stevens, durante un episodio del Late Night with David Letterman, dichiarò "Continuerò a dirlo perché spero che li metta in imbarazzo", per poi spiegare al celebre conduttore che la sua giornata lavorativa era di circa 17 ore, una cosa che ha definito "meschina e crudele".

A questo proposito Ellen Pompeo ha dichiarato: "Ricordo che Katherine Heigl ha detto qualcosa in un talk show riguardo le ore folli di lavoro e aveva ragione al 100%. Se l'avesse detto oggi probabilmente sarebbe diventata un'eroina. Ma lei anticipa i tempi, ha fatto una dichiarazione su quegli orari folli ed è stata definita ingrata per questoquando in realtà è stata tremendamente coraggiosa per averlo detto. Diceva la verità, non stava mentendo".