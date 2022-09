Grey's Anatomy 19, rilasciato il trailer ufficiale tra ritorni e nuovi volti

La stagione 19 di Grey's Anatomy, di cui è stato diffuso il trailer, sta per approdare in America. Cosa succederà quando Meredith Grey incontrerà i nuovi specializzandi?

Grey's Anatomy 19 arriverà in America a partire dal 6 ottobre e il trailer regala qualche anticipazione delle puntate inedite. Ellen Pompeo tornerà ad indossare i panni di Meredith Grey, ma con qualche cambiamento importante. I fan dovranno infatti prepararsi a vedere di meno il volto che li ha accompagnati sin dal primo episodio del medical drama andato in onda nel 2005. L'attrice dovrebbe infatti apparire solo in 8 episodi, ma la sua voce continuerà a narrare ogni episodio.

Grey's Anatomy 18: Ellen Pompeo e Scott Speedman in una scena della serie

Intanto, quando Grey's Anatomy tornerà sul piccolo schermo, Meredith e Nick si ritroveranno dopo una lunga pausa. Nel trailer rilasciato - che arriva due settimane prima del ritorno del medical drama in America - Nick (di ritorno dal Minnesota), interpretato da Scott Speedman annuncia: "Sono passati sei mesi". La dottoressa Grey, intanto, aggiunge: "Sono stati sei mesi molto difficili".

Accanto alla dottoressa Grey, a Richard Webber, Miranda Bailey e altri volti noti e amati, i fan conosceranno i nuovi specializzandi del Grey Sloan. Nuovi volti cammineranno dunque per le corsie dell'ospedale di Seattle mentre la dottoressa Meredith Grey apparirà per poi allontanarsi per un lungo periodo di tempo prima di tornare.

Proprio nel dare l'annuncio, Ellen Pompeo ha dichiarato: "Andrà bene senza di me. Farò sempre parte di questa serie. Sono una produttrice esecutiva. Ho trascorso due decenni della mia carriera in Grey's Anatomy: è il mio cuore e la mia anima. Non andrò mai veramente via finché andrà in onda".