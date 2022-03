Grey's Anatomy 18 e Station 19: I nuovi episodi da oggi disponibili su Disney+

Da oggi, mercoledì 23 marzo, tornano su Disney+ i nuovi episodi della diciottesima stagione di Grey's Anatomy e della quinta stagione di Station 19: a ricordarcelo sono Ellen Pompeo (Meredith Grey) e Stefania Spampinato (Carina DeLuca), attraverso un videomessaggio esclusivo per l'Italia.

Le due serie ripartono dopo una pausa, entrambe con il nono episodio delle rispettive stagioni, dove le storie degli amati protagonisti si incrociano ancora una volta in un doppio episodio crossover: "Partiti dal nulla", il nono episodio della quinta stagione di Station 19, e "Non è il momento di morire", la seconda parte del crossover nonché nono episodio della diciottesima stagione di Grey's Anatomy. Le serie proseguiranno poi con un nuovo episodio a settimana.

Grey's Anatomy, vincitrice del Golden Globe Award nel 2007 per la migliore serie drammatica e nominata per diversi Emmy, tra cui Miglior Serie Drama, è considerata una delle serie televisive più popolari del nostro tempo. Il medical drama, giunto alla sua diciottesima stagione, segue Meredith Grey e il team di medici del Grey Sloan Memorial che si trovano ad affrontare quotidianamente decisioni di vita o di morte.

Station 19, invece, è una serie che narra la storia di Andy Herrera, una vigilessa del fuoco, cresciuta nella Stazione 19 di Seattle, che è anche la figlia di Pruitt Herrera, il formidabile capo della caserma. Il capitano Pruitt è stato l'ispirazione principale di Andy per diventare un pompiere ed è un mentore sia per lei che per Jack Gibson, il tenente della stazione. Jack è impavido come Andy, ma quando i due sono insieme, volano scintille e gli opposti si attraggono.