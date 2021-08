Grey's Anatomy 18: Peter Gallagher entra nel cast della serie TV

Deadline ha annunciato in esclusiva l'ingresso di Peter Gallagher nel cast di Grey's Anatomy 18, l'imminente nuova stagione della serie TV con Ellen Pompeo. L'attore sarà il protagonista di un arco narrativo importante e il suo personaggio potrebbe essere la chiave di come l'Ellis Gray di Kate Burton verrà reintrodotta nello show.

Continuano ad emergere numerosi indizi sulla trama della diciottesima stagione di Grey's Anatomy. Dopo aver annunciato che nei nuovi episodi tornerà anche Ellis Grey, la madre di Meredith interpretata da Kate Burton, scopriamo che Peter Gallagher sarà una new entry dello show. L'attore statunitense interpreterà il dottor Alan Hamilton, una vecchia conoscenza di Ellis che incontra Meredith nella premiere della stagione 18, il cui rilascio negli Stati Uniti è previsto per il 30 settembre. Dato che anche Burton riprenderà il ruolo di Ellis Gray già nella premiere della nuova stagione, è immaginabile che lo spettacolo possa tornare indietro alla storia di Ellis e Alan. Ricordiamo che Burton reciterà in più episodi di Grey's Anatomy 18.

Gallagher è apparso in Grace and Frankie, la fortunata serie Netflix con protagoniste Jane Fonda e Lily Tomlin. Eecentemente ha recitato nella prima stagione de Lo straordinario mondo di Zoey della NBC. Ha anche avuto un ruolo ricorrente in Law & Order: Unità vittime speciali. In passato lo abbiamo visto anche in The O.C. nel ruolo di Sandy Cohen. Per quanto riguarda i film, Gallagher è recentemente apparso nella commedia di successo Palm Springs, presentata in anteprima al Sundance Film Festival 2020.

Grey's Anatomy, la serie più longeva e più apprezzata della ABC, è stata creata ed è prodotta da Shonda Rhimes. Krista Vernoff è invece la showrunner e la produttrice esecutiva insieme a Betsy Beers e Mark Gordon.