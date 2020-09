Grey's Anatomy 17: la prima foto di Meredith con la maschera anti Covid

La prima foto promozionale di Grey's Anatomy 17, le cui riprese sono ripartite ormai da settimane, mostra la protagonista Meredith, interpretata da Ellen Pompeo, mentre si trova nei corridoi dell'ospedale con il volto completamente riparato dalla maschera anti-Covid.

Gli scorsi mesi hanno stravolto i piani di produzione di Grey's Anatomy ma ormai sembra che le riprese della celebre serie tv stiano procedendo a gonfie vele. Nelle scorse ore, sul web è stata condivisa anche la prima foto ufficiale che anticipa il rilascio dei nuovi episodi, durante i quali i protagonisti dello show si ritroveranno a fare i conti con l'emergenza sanitaria che è esplosa nel mondo in questo 2020. Lo scatto ci mostra per la prima volta Meredith Grey, protagonista assoluta interpretata dall'attrice Ellen Pompeo, mentre si trova nei corridoi del Grey Sloan Memorial Hospital con il volto interamente coperto dalla maschera anti-Covid.

Nello specifico, la nuova stagione di Grey's Anatomy sarà ambientata circa un mese e mezzo dopo l'inizio della pandemia. Come ha recentemente spiegato la showrunner Krista Vernoff, "nella diciassettesima stagione esploreremo la pandemia e affronteremo un mondo completamente nuovo sia per il nostro ospedale che per i nostri personaggi". Sempre Vernoff ha spiegato che, inevitabilmente, la sceneggiatura della serie ha subito diverse modifiche, tra cui una relativa alla morte di un personaggio che, a quanto pare, è stata messa momentaneamente da parte. In alternativa, la scomparsa del personaggio in questione potrebbe comunque avvenire ma in circostanze differenti rispetto a quelle inizialmente previste. "Anche nei momenti migliori, il lavoro di uno sceneggiatore è sapere attorno a cosa far ruotare le storie. Non stiamo lavorando per far rimanere intatte le storie pianificate per la fine della stagione 16", ha quindi spiegato Vernoff.

Due settimane fa, quando sono iniziate le riprese di Grey's Anatomy 17, Ellen Pompeo ha condiviso su Instagram una sua foto con indosso la classica mascherina, accompagnata da una dedica rivolta a tutti gli operatori sanitari che hanno perso la vita negli ultimi mesi: "La prima volta che sono tornata nel mio camice... da quando abbiamo interrotto le riprese, 7000 operatori sanitari sono morti a causa del Covid. Dedico la mia stagione 17 a tutti coloro che sono morti e ad ognuno di voi che per grazia di Dio è ancora in piedi... questa stagione è per voi, con umiltà ed un po' di umorismo per farci superare questo momento, ed infinite quantità di gratitudine. Spero che vi renderemo orgogliosi". La stagione 17 di Grey's Anatomy inizierà il 12 novembre negli Stati Uniti.