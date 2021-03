Grey's Anatomy 17, Ellen Pompeo a Giacomo Gianniotti: un post speciale per l'amico "italiano"

Attenzione: seguono spoiler su Grey's Anatomy 17. L'ultimo episodio della serie ha visto l'uscita di scena di Andrew DeLuca, personaggio interpretato da Giacomo Gianniotti. Per questo motivo, attraverso il suo profilo Instagram, Ellen Pompeo ha elogiato il lavoro compiuto dall'attore e si è congratulata con lui.

Il post condiviso da Ellen Pompeo sul suo profilo Instagram mostra una foto dell'attrice in compagnia di Giacomo Gianniotti. La protagonista di Grey's Anatomy ha scritto: "Bravo, Giacomo Gianniotti. Ci mancherai. Grazie per aver sempre lavorato con estrema professionalità. Lavorare in Grey's Anatomy ha sempre necessitato tanta pazienza. Adesso puoi divertirti e dimostrare a tutti la tua bravura. Sono emozionata all'idea di cosa ti riserverà il futuro. E, ricorda, un bicchiere di vino e un piatto di pasta insieme a me faranno sempre parte del tuo futuro. Tuo amico per sempre!".

L'ultima puntata di Grey's Anatomy ha portato il Dottor Andrew DeLuca alla morte sebbene i tentativi di salvataggio da parte del Grey Sloan Memorial siano stati ardui.

Giacomo Gianniotti, a sua volta, ha ripostato la foto e ha scritto un messaggio rivolto alla sua compagna di set. L'attore ha dichiarato: "L'ultimo giorno di riprese, al mare, insieme a questa straordinaria bellezza. Sebbene la nostra amicizia continuerà per sempre, il nostro viaggio insieme in Grey's Anatomy è terminato. Mi mancherà il set. Assistere al tuo amore nei confronti di questi personaggi e di queste storie è stato un vero onore. DeLuca e Meredith non si incontreranno più ma noi due troveremo un po' di tempo per un piatto di pasta e un bicchiere di vino. Grazie per aver reso indimenticabile questa esperienza. Grazie. Grazie. Grazie. Amici per sempre".

Infine, ad essersi soffermata su questa decisione è stata anche Krista Vernoff, showrunner di Grey's Anatomy, che ha dichiarato su Twitter: "Giacomo ha rappresentato il personaggio di DeLuca con tutto il suo amore e il suo talento. La morte di DeLuca è stata traumatica anche per noi. Per Giacomo, è stato davvero un tour de force di altissimi livello. Come attore e regista, Giacomo continuerà a far parte della nostra famiglia e tornerà ancora in questa stagione. Si tratta della naturale evoluzione della storia. Grazie, Giacomo, per la tua interpretazione, il tuo talento e la tua grazia".