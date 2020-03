Grey's Anatomy 16: la stagione si concluderà in anticipo ad aprile

Ad aprile si concluderà Grey's Anatomy 16 con la messa in onda negli USA del ventunesimo episodio, non potendo completare le riprese previste.

Grey's Anatomy 16 terminerà con il ventunesimo episodio, non potendo arrivare ai venticinque previsti avendo dovuto interrompere la produzione a causa del Coronavirus.

Il medical drama è stato uno dei primi show a fermare il lavoro sul set e ABC ha quindi preso la decisione di terminare la stagione con le puntate a disposizione.

Il season finale della sedicesima stagione di Grey's Anatomy sarà quindi la puntata intitolata Put on a Happy Face che sarà trasmessa il 9 aprile sugli schermi americani. La sceneggiatura è stata scritta da Mark Driscoll e Tameson Duffy, mentre la regia è di Deborah Pratt.

La serie con star Ellen Pompeo ha già ottenuto il rinnovo per la diciassettesima stagione. Station 19 e Le regole del delitto perfetto, invece, non hanno avuto alcun problema, avendo concluso le riprese prima dell'inizio dell'emergenza sanitaria negli Stati Uniti, e le loro stagioni si concluderanno, come previsto, il 14 maggio.

Per ora i produttori di Grey's Anatomy non hanno rivelato se le quattro puntate non realizzate verranno prodotte durante la prossima stagione o se non ci sarà alcun cambiamento rispetto a quanto inizialmente previsto.