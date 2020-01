Gretel e Hansel: l'inquietante trailer del film horror

Gretel e Hansel, di cui è stato diffuso il primo trailer, porta sul grande schermo una nuova versione della fiaba classica.

Il video introduce l'inquietante atmosfera che contraddistingue il racconto di un bambino e di sua sorella che incontrano la strega che che li conduce in un mondo oscuro e pericolosamente mortale. Il trailer offre molti momenti terrificanti, apparizioni e passaggi in cui la strega inizia i preparativi per il suo "pasto".

Il film è diretto da Osgood Perkins e ha come protagoniste Sophia Lillis, nel ruolo di Gretel, e Alice Krige in quello della strega. Il fratellino della teenager è interpretato da Sammy Leakey.

La sinossi del lungometraggio è la seguente: "Tanto tempo fa, in una lontana campagna in stile favola, una giovane ragazza si inoltra col suo fratellino in una foresta oscura, in una disperata ricerca di cibo e lavoro, ma si scontra con una terrificante malvagità."

Nel cast di Gretel and Hansel c'è anche Charles Babalola (Black Mirror) nella parte del Cacciatore.

Ecco il poster ufficiale: