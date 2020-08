Gretel e Hansel, featurette esclusiva del film horror tratto dalla favola dei fratelli Grimm

Gretel e Hansel di Oz Perkins arriva nelle nostre sale il 19 agosto, ecco in esclusiva una featurette del film horror distribuito da Midnight Factory.

Gretel e Hansel, il film del quale potete vedere una video featurette in esclusiva, è ispirato alla famosa fiaba dei fratelli Grimm e arriva nelle sale il 18 agosto distribuito da Midnight Factory.

Nella video featurette in lingua originale e sottotitolata in italiano, le attrici Alice Krige e Sophia Lillis e il regista Oz Perkins ci introducono in questo mondo magico dove "tutto è portato al limite e nessuno è quello che realmente sembra essere".

Ispirato alla famosa fiaba dei fratelli Grimm e ambientato nella Germania medievale devastata dalla miseria e dalla carestia, il film racconta la storia della giovane Gretel e del fratellino Hansel, entrambi alla ricerca di cibo e di riparo nel bosco, dopo essere stati costretti dalla loro stessa famiglia ad allontanarsi da casa. I due fratelli finiscono in serio pericolo inizialmente ma ricevono l'aiuto di un cacciatore che impietosito cerca di dargli una mano, indicandogli la maniera di superare i primi ostacoli e cavarsela da soli. Purtroppo i due finiscono per perdersi in un fitto bosco che nasconde ben più di un pericolo. Gretel e Hansel finiscono nelle grinfie di una vecchietta all'apparenza gentile che nasconde un macabro segreto.

Diretto da Oz Perkins - figlio della star di Psycho Anthony Perkins - il film ha come protagonisti principali Sophia Lillis, Samuel Leakey, Alice Krige, Jessica De Gouw, Charles Babalola affiancati da Fiona O'Shaughnessy, Jonathan Delaney Tynan, Donncha Crowley e Darlene Garr. Midnight Factory distribuirà Gretel e Hansel nelle nostre sale dal 19 agosto.