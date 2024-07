Greta Rossetti del Grande Fratello, ora è rottura definitiva: "Da adesso mi faccio i fatti miei"

Settembre si avvicina e con esso la nuova edizione del Grande Fratello, mentre si susseguono i rumors sui casting, i concorrenti dell'ultima edizione del reality show continuano a battibeccare a distanza, tra amori finiti, ritrovati e amicizie giunte al capolinea, con tanto di addio reso pubblico attraverso i social.

La fine dell'amicizia tra i due ex concorrenti del Grande Fratello

Questa volta a dirsi addio sono stati due ex coinquilini che, sotto i riflettori della casa più spiata d'Italia, avevano legato: Giulia Rossetti e Federico Massaro. È stato il modello milanese a comunicare su Instagram la fine del suo legame affettivo con l'ex tentatrice, anche se non ha mai fatto il suo nome.

"Dentro la casa avevo fatto una promessa a qualcuno... L'ho mantenuta. Però non ho più intenzione di difendere nessuno. Voglio solo concentrarmi sui miei obiettivi. Ovviamente no comment (non mi interessano pettegolezzi, non ne voglio sapere nulla, quindi non scrivetemi). Auguro a tutti di essere felici. Mi occupo di me ora. Questo l'ho imparato", ha scritto Federico nelle sue storie di Instagram.

Poche settimane fa, dopo la rottura tra Sergio e Greta, con tanto di comunicato di D'Ottavi che accusava la sua fidanzata di tradimento, Federico era intervenuto per difendere la sua amica, complice anche una sua antipatia personale verso l'imprenditore laziale. "Con me Sergio dall'inizio non si è comportato bene, con altri sicuramente sì. In una occasione mi è arrivato all'orecchio che lui mi ha definito una persona falsa", aveva raccontato Massaro a Radio Radio.

Subito dopo il post condiviso da Sergio, che annunciava la fine del fidanzamento, Federico si era esposto a favore della ex tentatrice, ritenendo poco simpatico che l'imprenditore avesse usato i social per parlare dei suoi presunti tradimenti. Nonostante ciò, la ragazza, che nel frattempo è ritornata con l'imprenditore, rispondendo a una follower, aveva lanciato una frecciatina al suo amico: "Quando parla di me non penso sia un'anima bella", aveva detto. Ora è arrivata la rottura definitiva del legame: Federico ha smesso di seguire Greta su Instagram.