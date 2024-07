Grande Fratello, rivelazioni shock su un ex concorrente: "Ero la sua amante e ha molti scheletri nell'armadio"

Emy Buono, ex di Denis Dosio e nota per la sua partecipazione alla quinta edizione de La Pupa e il Secchione condotta dal 15 marzo al 3 maggio 2022 da Barbara D'Urso, ha fatto rivelazioni sorprendenti durante un'intervista a Radio Marte con Gabriele Parpiglia. L'ex pupa ha svelato di aver avuto una relazione segreta con Giaele De Donà, ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 che in quell'occasione, raccontò di avere una relazione aperta con il suo ex marito.

La Confessione di Emy Buono

Durante la chiacchierata trasmessa dall'emittente radiofonica partenopea, la 'Pupa' ha raccontato dettagli intimi della sua relazione con l'ex amante, spiegando come il tutto fosse avvenuto di nascosto a causa della gelosia del marito dell'ex vippona. "Sì, ero fidanzata con Giaele. Di nascosto, il marito era geloso. Era amore da parte di entrambe".

"Sì, ci siamo dette 'ti amo'. Lei non lo può dichiarare, però sì", ha raccontato l'influencer, aggiungendo che attualmente non hanno più contatti: "Lei da quando è uscita dalla Casa non mi ha più scritto, mi ha bloccata ovunque, non ci siamo più sentite. Ho incontrato il fratello ad una festa e nulla, mi odia!".

Giaele De Donà al Grande Fratello Vip 7

Emy non ha risparmiato parole dure per descrivere la situazione attuale di Giaele, rivelando che la sua vita non è come appare: "Lei vuole vivere in una favola. In realtà ha tutt'altro che una favola. Tutti scheletri nell'armadio. Soltanto che noi abbiamo una differenza: io gli scheletri nell'armadio non riesco a tenerli e non mi interessa. Sono questa, mi spiattello nel bene e nel male. Lei no, cerca di essere la principessina perfetta, ma non lo è".

Antonella Fiordelisi del Grande Fratello Vip 7 a Ibiza con il suo ex fidanzato: Ritorno di fiamma?

Il matrimonio tra Giaele De Donà e Bradford Beck è giunto al termine già da diversi mesi, i due si erano sposati a febbraio 2022. All'inizio di quest'anno l'ex di Ti spedisco in convento ha annunciato la fine della storia d'amore con l'imprenditore americano. Una notizia che non colse di sorpresa i suoi follower, Giale già da qualche settimana si era tolta la fede. Recentemente, su TikTok in un video ha detto che il suo ex si era fidanzato con una ces.a.