Greta Gerwig: 'Steven Spielberg mi ha aiutato per Piccole donne condividendo le sue ricerche per Lincoln'

Greta Gerwig ha voluto ringraziare Steven Spielberg per l'aiuto ricevuto durante la realizzazione del film Piccole Donne.

In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, la regista ha ricordato quanto il maestro del cinema sia stato utile per la realizzazione del suo film.

Il racconto della filmmaker

Piccole Donne: Emma Watson, Saoirse Ronan, Florence Pugh, Eliza Scanlen in una scena del film

Greta Gerwig ha dichiarato: "La mia esperienza con i registi è totalmente generosa. Ti contatteranno al telefono e ti parleranno di come hanno realizzato le loro opere. Non c'è alcun tentativo di tenere le cose segrete. Voglio dire, tutti hanno il proprio ego e il proprio senso di competizione, ma se lo avessi chiesto, avrebbero trascorso tutto il giorno mostrandomi come hanno lavorato. Lo so perché ho chiesto a Steven Spielberg di farlo prima di girare Piccole Donne".

La regista ha aggiunto: "Mi ha mostrato tutta la sua ricerca per Lincoln, mi ha mostrato tutto".

Spielberg aveva lavorato per un decennio prima di portare Lincoln sul grande schermo e ha condiviso le sue ricerche per aiutare Greta nella realizzazione del suo progetto. Entrambi i film sono infatti ambientati durante la Guerra Civile.