Gremlins: The Wild Batch, il lato oscuro di Gizmo emerge nel trailer della serie animata

La saga dei Gremlins prosegue con la serie animata The Wild Batch, in arrivo il 3 ottobre, ecco il trailer dei nuovi episodi.

Amblin ha condiviso il trailer della serie Gremlins: The Wild Batch, in arrivo sugli schermi americani di Max dal 3 ottobre.

Nel video si anticipano delle spettacolari scene delle puntate che mostrano i protagonisti compiere un viaggio da Shangai agli Stati Uniti, mentre il lato oscuro di Gizmo rischia di emergere.

Cosa racconterà The Wild Batch

La nuova stagione dello show animato della saga dei Gremlins seguirà Gizmo, Sam ed Elle mentre arrivano a San Francisco, essendo alla prova con ancora più magia, mistero e caos legato ai Mogwai. Andando alla ricerca di un gruppo di Mogwai malvagi, gli eroi compieranno un viaggio in America, affrontando nuove creature sovrannaturali e coinvolgendo anche alcuni misteriosi personaggi.

Ecco il trailer delle puntate sequel degli eventi raccontati in Gremlins: Secrets of the Mogwai

Il cast e i realizzatori

Tra gli attori impegnati a dare voce ai personaggi nella versione originale ci sono Ming-Na Wen, James Hong, BD Wong, Izaac Wang, AJ LoCascio, Gabrielle Nevaeh, George Takei e la new entry Simu Liu che doppierà uno dei nuovi personaggi coinvolti nella storia. Tra le guest star delle puntate ci sono, invece, John Glover nella parte di Daniel Clamp, Michael Paul Chan, Ronny Chieng, Keith David, Will Forte, Kelly Hu, e Jimmy O. Yang.

Gremlins: Secrets of the Mogwai in anteprima, Joe Dante: "Il successo del franchise è merito di Spielberg"

Nel team della produzione di Gremlins: The Wild Batch ci sono Steven Spielberg, Darryl Frank e Justin Falvey di Amblin Television, insieme a Sam Register, presidente di Warner Bros Animation, Cartoon Network Studios, Tze Chun che ha l'incarico anche di showrunner e Brendan Hay. Joe Dante, che ha diretto i film diventati dei veri e propri cult, ha invece il ruolo di consulente alla produzione.