Gremlins: in arrivo una serie animata per il servizio di streaming della Warner

Gremlins, il franchise diretto da Joe Dante, ritornerà sugli schermi con una serie televisiva animata che verrà prodotta da Warner Bros. Television in collaborazione con Amblin Entertainment.

Il progetto è destinato alla piattaforma di streaming WarnerMedia e racconterà la storia di Mr. Wing, mostrandolo nelle puntate quando era giovane. Le avventure del personaggio insieme al simpatico Gizmo saranno quindi un prequel di quanto mostrato sul grande schermo e tra gli autori e produttori dello show ci sarà Tze Chun, già nel team di successi come Once Upon a Time e Gotham.

Il nuovo servizio di streaming dovrebbe debuttare entro un paio di anni e la versione "beta" non conterrà alcun contenuto originale, prevedendo la presenza nel catalogo di opere inedite a partire dal 2020.

Nel 2017 Chris Columbus aveva confermato di aver completato la stesura della sceneggiatura del terzo capitolo della saga dei Gremlins dichiarando: "Sono davvero orgoglioso dello script. E' contorto e oscuro, quindi vedremo. Si tratta però sempre di una questione economica nel momento in cui si parla di quando dovremo realizzare le riprese".

Per ora, tuttavia, non c'è ancora alcuna notizia riguardante la possibile produzione del lungometraggio.