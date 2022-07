Gremlins: Secrets of the Mogwai, Zach Galligan nel cast dei doppiatori

Nel cast dei doppiatori della serie animata Gremlins: Secrets of the Mogwai ci sarà anche Zach Galligan, interprete di Billy nei film.

Gremlins: Secrets of the Mogwai, la nuova serie animata in arrivo su HBO Max e Cartoon Network, avrà tra i suoi doppiatori anche Zach Galligan, interprete di Billy nei film della saga. Trattandosi di un progetto prequel ambientato molti anni prima degli eventi portati in scena nel lungometraggio diretto da Joe Dante, l'attore non riprenderà il ruolo originale.

Zach Galligan, parlando del suo coinvolgimento in Gremlins: Secrets of the Mogwai, ha spiegato: "Non posso dire molto, ma essendo ambientata nella Cina degli anni '20, non interpreterò Billy perché non era vivo. Interpreterò questo personaggio davvero fantastico. Lavorare con un nuovo gruppo di persone creative che stanno dando uno sguardo fresco alla saga e stanno espandendo la mitologia - chissà cosa aggiungeranno - è stato davvero divertente. Forse aggiungeranno una nuova trasformazione o una nuova regola che ancora non conosciamo".

L'attore ha aggiunto, rispondendo alle domande di ComicBook: "Essere coinvolto è stato improvviso, quasi sconvolgente, fantastico e super divertente. Ho ottenuto lo spot della Mountain Dew e sono stato coinvolto in Secrets of the Mogwai nella stessa settimana. Dopo 30 anni di niente hai questi due fantastici lavori e un nuovo team creativo e una nuova esperienza"

Zach ha sottolineato: "Non posso dire realmente troppo di quello che sto facendo nella serie, ma è divertente, in un certo senso inaspettato, è diverso e alle persone piacerà realmente".

La sinossi di Gremlins: Secrets of the Mogwai anticipa: "Viaggiamo indietro nel tempo fino alla Shanghai del 1920 per raccontare la storia di come il bambino di 10 anni Sam Wing ha incontrato il giovane Mogwai chiamato Gizmo. Insieme a un'adolescente ladra di strada di nome Elle, Sam e Gizmo intraprendono un pericoloso viaggio attraverso la campagna cinese, incontrando, e talvolta combattendo, mostri colorati e spiriti del folklore cinese. Nella loro ricerca per restituire Gizmo alla sua famiglia e scoprire un tesoro leggendario, sono inseguiti da un industriale assetato di potere e dal suo crescente esercito di Gremlins malvagi."