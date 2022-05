Gremlins: Secrets of the Mogwai Drops, HBO svela nuovi dettagli sul cast della serie animata

HBO ha svelato nuovi dettagli sul cast di Gremlins: Secrets of the Mogwai Drops, la sua nuova serie animata.

HBO Max ha offerto un primo sguardo all'incredibile cast stellato che si riunirà per la sua prossima serie animata, Gremlins: Secrets of the Mogwai. Ha quindi svelato il nome degli attori e le loro controparti animate nell'opera.

Da qualche ora, abbiamo l'opportunità di sapere i nomi degli attori che presteranno le loro voci per Gremlins: Secrets of the Mogwai, la nuova serie animata di HBO che rappresenterà un prequel del cult cinematografico degli anni Ottanta. Il cast comprende personaggi come Ming-Na Wen, B.D Wong e James Hong, nonché l'attore bambino Izaac Wang, che interpreteranno i membri della famiglia Wing. Nello specifico, Wen sarà Fong Wing, Hong sarà il nonno, Wong sarà Hon Wing e Wang sarà Sam Wing. Fong Wing è la madre di Sam ed è una specialista in medicina cinese. Viene descritta come "intraprendente, scaltra divertente e ferocemente protettiva nei confronti della sua famiglia" e, come madre, farà di tutto per aiutare e proteggere suo figlio. Sam, d'altra parte, è descritto come un "bambino di 10 anni ingenuo che un giorno diventerà Mr. Wing, il misterioso negoziante e tutore di Gizmo nei film originali di Gremlins".

Hon Wing è il padre di Sam. Secondo la descrizione ufficiale, "non ha mai creduto ai racconti di magia e avventura di suo suocero. Ma quando lui e Fong si separano da Sam, si rende conto che il mondo è più strano di quanto pensasse e che avrà bisogno di diventare più coraggioso per riunire la sua famiglia". Infine, il nonno è descritto come "uno spirito libero e un sedicente esperto di miti e magia cinesi". Afferma di aver girato il mondo, anche se nessuno gli crede. Questo cambierà durante gli eventi della serie. La descrizione di HBO Max rivela: "Lui solo conosce il vero potere (e i segreti) dei Mogwai e l'importanza di proteggerli". La serie non ha ancora una data di uscita ma in precedenza è stato riferito che il primo episodio debutterà all'Annecy International Animation Film Festival. La notizia è arrivata insieme alla prima foto ufficiale dello show, con un Gremlin animato e l'ambientazione cinese della serie.

Gremlins ha introdotto le iconiche creature sullo schermo nel 1984. Denominate "mogwai", parola che sta per "Demone", le creature hanno dimostrato di non essere in grado di tollerare la luce del sole e l'acqua. Il sole li fa morire e l'acqua li fa moltiplicare. Se vengono nutriti dopo la mezzanotte, si trasformano in mostri malvagi simili a rettili chiamati gremlins.