Gremlins: Secrets of the Mogwai, la serie animata debutterà nel 2021

La serie prequel Gremlins: Secrets of the Mogwai debutterà sugli schermi di HBO Max nel 2021.

Gremlins: Secrets of the Mogwai è la serie animata prodotta per HBO Max e ora è stato rivelato che il progetto ideato come prequel del film debutterà nel 2021 sugli schermi americani.

Lo show racconterà una storia ambientata decenni prima gli eventi mostrati nel film del 1984 in cui un ragazzo riceveva in dono un simpatico Mogwai, chiamandolo Gizmo e, dopo non aver rispettato le regole che gli erano state comunicate dal venditore, si ritrovava alle prese con dei terrificanti Gremlins che causavano caos e terrore in una piccola cittadina di provincia.

Gremlins: Secrets of the Mogwai sarà ambientata nella Shangai degli anni '20 e al centro della trama ci sarà Sam Wing, il futuro proprietario del negozio mostrato nel film, quando aveva dieci anni e incontra il Mogwai. Insieme a una ladra teenager chiamata Elle, Sam e Gizmo intraprendono un viaggio pericoloso attraverso la Cina incontrando, e alle volte lottando, mostri e spiriti legati al folklore cinese. Durante la loro missione per riportare Gizmo alla sua famiglia e scoprire un tesoro leggendario, i protagonisti vengono inseguiti da un imprenditore assetato di potere e dal suo esercito di Gremlins.