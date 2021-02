Gremlins: Matthew Rhys e Ming-Na Wen nel cast di doppiatori della serie prequel

Gremlins: Secrets of the Mogwai sarà la serie animata ideata come prequel del film e nel cast ci saranno Matthew Rhys e Ming-Na Wen.

Gremlins: Secrets of the Mogwai è la serie animata prodotta per HBO Max ispirandosi al film cult diretto da Chris Columbus e nel cast di doppiatori ci saranno anche Ming-Na Wen e Matthew Rhys.

La produzione dello show, il cui sviluppo è stato annunciato a luglio 2019, ha annunciato anche i dettagli dei personaggi al centro della trama.

Gli episodi, della durata di trenta minuti, che compongono la prima stagione di Gremlins: Secrets of the Mogwai racconteranno la storia di Sam Wing, il futuro commerciante Mr. Wing, che incontra il giovane Mogwai chiamato Gizmo. Insieme ad Elle, una giovane ladra, Sam e Gizmo compiono un viaggio attraverso la campagna cinese incontrando, e alle volte scontrandosi con loro, alcuni dei mostri e degli spiriti legati al folklore cinese. Durante la missione per riportare Gizmo alla sua famiglia e scoprire un tesoro leggendario, i protagonisti vengono inseguiti da un industriale assetato di potere e dal suo esercito di Gremlin.

Izaac Wang darà voce a Sam Wing; Ming-Na Wen sarà la madre del giovane, Fong Wing, che viene descritta come un'esperta in medicina cinese, piena di risorse, divertente e incredibilmente protettiva nei confronti della sua famiglia; BD Wong interpreterà il padre, Hon Wing, un uomo tranquillo che ha sempre creduto che la magia e le avventure raccontate dal suocero fossero invenzioni della sua mente. James Hong reciterà nei panni del nonno della famiglia che sostiene di aver viaggiato in tutto il mondo e aver vissuto delle avventure che lo hanno portato a ottenere il vero potere e i segreti dei Mogwai, comprendendo l'importanza di proteggerli. Gizmo avrà la voce di A.J. LoCascio, mentre l'amica di Sam, Elle, è il ruolo assegnato a Gabrielle Green.

Matthew Rhys, infine, darà voce a Riley Greene, un industriale britannico assetato di potere e cacciatoe di tesori che usa la magia nera, essendo inoltre disposto a tutto pur di raggiungere Gizmo e il mitico tesoro dei Mogwai.

Tze Chun sarà showrunner del progetto e sceneggiatore degli episodi. Nel team della produzione anche Darryl Frank, Justin Falvey e la Amblin Television di Steven Spielberg.