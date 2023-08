Green Zone stasera su Iris: trama, cast del film con Matt Damon basato su una storia vera

Stasera 7 agosto 2023, in prima serata, alle 21:00, su Iris, canale 22 del digitale terrestre, va in onda Green Zone, pellicola del 2010 diretta da Paul Greengrass. La sceneggiatura è stata scritta da Brian Helgeland. La colonna sonora è stata composta da John Powell. Trama, cast, storia vera, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Green Zone: Trama

Durante l'occupazione americana di Baghdad nel 2003, il soldato Roy Miller e la squadra di ispettori dell'esercito di cui è a capo vengono inviati dai loro comandanti in Iraq in cerca delle armi di distruzione di massa che dovrebbero trovarsi nel deserto iracheno. Invece di scoprire il nascondiglio delle armi chimiche, i militari si trovano coinvolti in un'operazione di copertura che modifica lo scopo iniziale della loro missione: fare chiarezza sul clima di cospirazione che dilaga in un paese instabile, sull'orlo della guerra, diventa una priorità assoluta.

Curiosità

Green Zone è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 09 Aprile 2010 (Medusa); la data di uscita originale è il 12 Marzo 2010 (Spagna). Le riprese del film si sono svolte nel periodo 01 Gennaio 2008 - 01 Gennaio 1970 in Inghilterra, Marocco e Spagna.

Il film è basato sul libro non fiction del 2006 "Imperial Life in the Emerald City" di Rajiv Chandrasekaran, che esamina gli eventi nell'Iraq del dopoinvasione.

Il libro analizza la mancanza di pianificazione e la gestione inefficiente dell'occupazione da parte delle forze statunitensi, concentrandosi sulla corruzione, la burocrazia, e le sfide che i funzionari americani affrontavano nel tentativo di ricostruire l'Iraq dando al paese un governo stabile.

Imperial Life in the Emerald City offre un'immagine critica e approfondita della situazione in Iraq durante quel periodo e mette in luce le complessità e le difficoltà dell'occupazione militare e della ricostruzione post-invasione.

Trailer e recensione:

La nostra recensione di Green Zone

Green Zone è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 53% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 63 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.8 su 10

Interpreti e personaggi