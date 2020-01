Green Lantern e Aquaman: in arrivo due nuove serie tratte dai fumetti DC

I fumetti della DC daranno vita a due nuove serie destinate a HBO Max: Green Lantern e Aquaman, progetti ideati per la nuova piattaforma di streaming americana.

Il primo dei due progetti è stato ideato da Greg Berlanti e racconterà una storia che si svolge in vari decenni seguendo quanto accade sulla Terra alle Lanterne Verdi e ciò che avviene nello spazio con protagonista Sinestro, l'ex membro dei Green Lantern Corps che è stato allontanato perché ha abusato dei suoi poteri. Il villain è inoltre nemico di Hal Jordan.

Warner Bros sta poi sviluppando una miniserie animata dedicata ad Aquaman e prodotta da James Wan, regista del cinecomic con star Jason Momoa. Il titolo del progetto, composto da tre episodi, sarà Aquaman: King of Atlantis e la storia prenderà il via quando Arthur Curry sale al trono, potendo contare sul sostegno di Vulko e Mera nell'affrontare i suoi impegni come re di Atlantide.

L'eroe dovrà così dimostrare agli altri, e a se stesso, di essere "l'uomo giusto per il tridente". Gli showrunner e produttori saranno Victor Courtright e Marly Halpern-Graser.