Green Book è il miglior film dell'anno per i giurati del National Board of Review

Green Book ha ottenuto il titolo di Miglior Film dell'anno nella classifica ottenuta grazie alle preferenze dei membri della National Board of Review, l'organizzazione composta da appassionati di cinema, professionisti del settore, studiosi e filmmaker.

A conquistare le preferenze anche i protagonisti di A Star Is Born e Se la strada potesse parlare, mentre l'Italia è presente grazie alla presenza di Lazzaro felice tra i migliori film in lingua straniera.

Ecco tutte le categorie:

Miglior Film

Green Book

Miglior Regista

Bradley Cooper, A Star Is Born

Miglior Attore

Viggo Mortensen, Green Book

Miglior Attrice

Lady Gaga, A Star Is Born

Miglior Attore Non Protagonista

Sam Elliott, A Star Is Born

Miglior Attrice Non Protagonista

Regina King, Se la strada potesse parlare

Miglior Sceneggiatura Originale

Paul Schrader, First Reformed

Miglior Sceneggiatura Non Originale

Barry Jenkins, Se la strada potesse parlare

Miglior Film Animato

Gli incredibili 2

Miglior Interpretazione di un esordiente

Thomasin McKenzie, Senza Lasciare Traccia

Miglior Esordio alla Regia

Bo Burnham, Eight Grade

Miglior Film in lingua straniera

Cold War

Miglior Documentario

RBG

Miglior Cast

Crazy & Rich

William K. Everson Film History Award

The Other Side of the Wind e They'll Love Me When I'm Dead

NBRD Freedom Of Expression Award

22 Luglio

On Her Shoulders

Migliori Film dell'anno (in ordine alfabetico)

The Ballad of Buster Scruggs

Black Panther

Can You Ever Forgive Me?

Eighth Grade

First Reformed

Se la strada potesse parlare

Il ritorno di Mary Poppins

A Quiet Place

Roma

A Star Is Born

Migliori Film in Lingua Straniera (in ordine alfabetico)

Burning

Custody

The Guilty

Lazzaro Felice

Shoplifters

Migliori Documentari (in ordine alfabetico)

Crime + Punishment

Free Solo

Minding the Gap

Three Identical Strangers

Won't You Be My Neighbor?

Migliori Film Indipendenti (in ordine alfabetico)

The Death of Stalin

Lean on Pete

Leave No Trace

Mid90s

The Old Man & the Gun

The Rider

Searching

Sorry to Bother You

We the Animals

You Were Never Really Here