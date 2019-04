Green Book è il film premio Oscar più visto di sempre in Italia

Superato The Departed, Green Book è il principale incasso italiano per un film che ha ottenuto l'Oscar.

Green Book è il film premiato con l'Oscar più visto di sempre in Italia. Il film con Viggo Mortensen e Mahershala Ali, con i suoi 9,5 milioni di euro è da oggi ufficialmente il maggiore incasso nel nostro Paese, tra le pellicole vincitrici dell'Oscar come Miglior Film, superando i 9,4 milioni di The Departed - Il bene e il male, uscito nel 2006.

Vincitore di 3 Premi Oscar per il Miglior Attore Non Protagonista, Migliore Sceneggiatura Originale e Miglior Film, Green Book ha debuttato nelle nostre sale cinematografiche il 31 gennaio, acquisito da Eagle Pictures e Leone Film Group, e dopo nove settimane è ancora programmato con successo in tutta Italia.

Ispirato alla storia vera di Tony Lip, padre dello sceneggiatore Nick Vallelonga, racconta l'inaspettata l'amicizia tra un buttafuori italoamericano e un pianista afroamericano nell'America negli anni sessanta. Qui trovate la nostra recensione a Green Book.

