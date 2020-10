Grease: Rise of the Pink Ladies, la serie spinoff del film cult passa a Paramount

La serie spinoff di Grease si intitolerà Rise of the Pink Ladies e Paramount+ proporrà il progetto inizialmente ideato per HBO Max.

La serie ideata come spinoff di Grease si intitolerà Rise of the Pink Ladies e il progetto, che sarà un prequel della storia del film, sarà prodotto per Paramount+.

Inizialmente lo show era stato ideato per HBO Max, ma è ora avvenuto un passaggio di consegne tra le due piattaforme di streaming.

Grease: Olivia Newton-John e John Travolta durante la scena del ballo scolastico

La serie Grease: Rise of the Pink Ladies sarà composta da episodi della durata di un'ora e avrà al centro le famose Pink Ladies. Nel film i membri del gruppo al femminile sono Sandy, Rizzo, Jan, Marty e Frenchy. La serie mostrerà l'origine delle Pink Ladies tra i corridoi del liceo Rydell High.

Annabel Oakes, già nel team di Atypical, sarà creatrice, sceneggiatrice e produttrice della serie.

Secondo quanto riporta Variety, HBO Max ha rinunciato alla serie spinoff dopo che Casey Bloys ha preso il controllo dei contenuti realizzati per la piattaforma e ha deciso di non procedere con la produzione del progetto, inizialmente intitolato Rydell High.

Paramount Plus ha quindi deciso di subentrare nella produzione, sfruttando inoltre il fatto che lo studio sta già collaborando con Picturestart e Temple Hill nella realizzazione del film prequel intitolato Summer Lovin. La serie proporrà delle nuove canzoni, considerando che per ora non sono stati raggiunti gli accordi necessari a utilizzare gli iconici brani composti negli anni '70 da Jim Jacobs e Warren Casey.