Grazie ragazzi, il film con Antonio Albanese stasera su Sky

Dopo il successo nelle sale italiane arriva in prima tv Grazie ragazzi, emozionante commedia di Riccardo Milani con Antonio Albanese, stasera lunedì 12 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno(alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy), in streaming su NOW e disponibile on demand.

Il film sarà disponibile anche in 4K su Sky Cinema 4K (12 giugno, ore 21.15) e on demand. Protagonista è Antonio Albanese, affiancato da Sonia Bergamasco e un grandissimo cast che comprende: Vinicio Marchioni, Giacomo Ferrara, Giorgio Montanini, Andrea Lattanzi, Nicola Rignanese, Imma Piro, Gerhard Koloneci, Liliana Bottone, Bogdan Iordachioiu, e con Fabrizio Bentivoglio, il film è tratto dalla pellicola francese Un triomphe scritto da Emmanuel Courcol e Thierry de Carbonnières, diretto da Emmanuel Courcol, liberamente ispirato alla vera storia di Jan Jonson e prodotto da Marc Bordure e Robert Guédiguian per Agat Films & Cie.

Grazie ragazzi è una produzione Palomar, Wildside - società del Gruppo Fremantle - e Vision Distribution, in collaborazione con Sky, Prime Video e Teodora Film. La sinossi racconta: di fronte alla mancanza di offerte di lavoro, Antonio, attore appassionato ma spesso disoccupato, accetta un lavoro offertogli da un vecchio amico e collega, assai più smaliziato di lui, come insegnante di un laboratorio teatrale all'interno di un istituto penitenziario.

All'inizio titubante, scopre del talento nell' improbabile compagnia di detenuti e questo riaccende in lui la passione e la voglia di fare teatro, al punto da convincere la severa direttrice del carcere a valicare le mura della prigione e mettere in scena la famosa commedia di Samuel Beckett "Aspettando Godot" su un vero palcoscenico teatrale. Giorno dopo giorno i detenuti si arrendono alla risolutezza di Antonio e si lasciano andare scoprendo il potere liberatorio dell'arte e la sua capacità di dare uno scopo e una speranza oltre l'attesa. Così quando arriva il definitivo via libera, inizia un tour trionfale.